19 вересня ватажок незаконного формування «ЛНР» Пасічник підписав «закон» про так званий «референдум щодо входження до складу РФ». Російські ЗМІ заявляють, що «референдум» проведуть уже цього тижня – з 23 по 27 вересня. Гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо також заявив про проведення «референдуму» щодо входження регіону до складу Росії, проте конкретних дат не назвав.

Раніше росіянии уникали конкретики у цьому питанні, обіцяючи абстрактне «возз'єднання в найближчому майбутньому». Зараз же офіційні особи РФ відреагували надзвичайно швидко та гостро. За даними РБК, на вечір 20 вересня Владімір Путін запланував звернення до громадян РФ, яке може стосуватись саме питання «референдумів». ZAXID.NET спробував розібратись, що означає таке пожвавлення у питанні «референдумів» і як їх проведення може вплинути на війну.

Історія питання

Спочатку РФ стверджувала, що про «референдуми» не можна говорити під обстрілами, а не контролюючи територію, немає сенсу їх проводити. Мешканців областей під окупацією вони закликали чекати «повної стабілізації». Проте кожна наступна орієнтовна дата голосування переносилась. Спочатку росіяни планували провести «референдуми» на всіх окупованих українських територіях в середині липня. Трохи згодом ці плани перенесли на середину серпня, а ще згодом – на вересень. Окупанти не могли взяти під повний контроль жодну з українських областей, а з початком осені, завдяки успішним контратакам ЗСУ, площа окупованих територій почала стрімко скорочуватись.

До середини вересня ЗСУ вдалось вибити росіян майже з усієї території Харківщини і підійти впритул до Херсона, фактично обрізавши всі шляхи постачань через Дніпро. Контрнаступальні дії почались також і на Донеччині та Луганщині. Одразу після цього розмови про потребу «референдумів» у середовищі колаборантів знову активізувались. Проте цього разу на ці вимоги досить бурхливо відреагували і російські чиновники. Якщо раніше їх коментарі щодо цієї ситуації не мали конкретики, то тепер представники влади РФ в один голос заявляють про плани «провести "референдуми" якнайшвидше».

Зокрема, екс-президент РФ Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що входження псевдореспублік «ДНР» і «ЛНР» до складу Росії необхідно закріпити у конституції, оскільки це дасть змогу РФ «використовувати всі сили на Донбасі у випадку посягання на її територію».

Голова координаційної ради Громадської палати Росії Максім Грігорьєв заявив, що готовий швидко забезпечити громадський контроль на голосуванні, а депутат держдуми РФ Віктор Водолацкій заявив, що «референдуми» мають відбутися вже цієї осені. Голова Держдуми В'ячеслав Володін також підтримав приєднання окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу Росії.

Що кажуть про «референдуми» в Україні і на Заході

Білий дім ще в липні заявив про плани Росії анексувати захоплені території України. Тоді США попередили, що «відповідь буде швидка й жорстка, світ не визнає такого кроку Росії». В місії Євросоюзу при ОБСЄ раніше заявляли, що будь-які спроби Росії провести на тимчасово окупованих територіях так звані «референдуми» будуть «нікчемними і матимуть наслідки». Низка європейських країн, зокрема Латвія, закликали міжнародну спільноту відреагувати на заплановані фейкові «референдуми» РФ новими санкціями та більшої кількістю зброї для України.

У серпні президент Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів.

«Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо. А якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент», – заявив президент України.

З такою ж позицією виступив і міністр оборони Олексій Резніков. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк 18 вересня заявив, що будь-які спроби російських загарбників провести «референдуми» на тимчасово окупованій території ні на що не вплинуть і не змінять консенсусу й міжнародного права, згідно з якими Донецьк, Луганськ і Крим є невіддільними частинами України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що фіктивні «референдуми» нічого не змінять, а Україна матиме повне право звільняти свої території, і продовжуватиме це робити. Голова Офісу президента Андрій Єрмак 19 вересня заявив, що Росія шантажує Україну та погрожує проведенням «референдумів», оскільки «так виглядає страх розгрому». Єрмак наголосив, що Україна вирішить «російське питання», а «загрозу можливо ліквідувати лише силою».

Тим часом, свіже опитування​ КМІС свідчить, що 88% українців не готові до жодних територіальних поступок. 77% українців єдино прийнятним з варіантом встановлення миру вважають повернення Україною всіх територій, підконтрольних їй до 2014 року, включно з Донбасом і Кримом, ще 11% опитаних називають такий варіант досягнення миру «скоріше прийнятним».

Що «референдуми» змінять в контексті війни

Президент РФ Владімір Путін визнав «незалежність» підконтрольних квазіреспублік напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, отримавши формальний привід для нападу. Натомість фіктивні «референдуми» влада РФ може використати для легітимізації контролю над захопленими територіями у своїй пропаганді і подати це росіянам, як успішний результат війни.

В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки припускають, що за допомогою псевдореферендумів Кремль намагається представити внутрішній аудиторії формалізовану «перемогу» Путіна як «збирача російських земель», додати аргументів російським дипломатам, які посилатимуться на «тотальну підтримку» окупації місцевим населенням і посилити позиції пропаганди, орієнтованої на іноземну аудиторію, змістивши акцент зі збройної агресії та окупації на нібито «демократичні процедури».

Тактика Росії зводиться до регулярного «підняття ставок», що має змусити світ «рахуватися з Росією», змиритися із силовою зміною кордонів в Європі та іншими брутальними порушеннями міжнародного права.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки припускають, що зараз Росією розглядаються декілька варіантів щодо референдумів:

про приєднання псевдореспублік так званих «ДНР» і «ЛНР» до Росії;

про відокремлення окупованих територій від України та створення нових «народних республік»;

про входження одразу усіх окупованих територій до складу РФ.

Подальші удари по території «приєднаних» українських областей Росія може трактувати як «напад на свою територію». Незаконне визнання українських регіонів суб'єктом РФ дасть агресору привід перевести «воєнну операцію» проти України у повноцінну війну, оголосивши відкриту мобілізацію. Теоретично це також може дати можливість посилити ядерний шантаж, оскільки російське законодавство відкриває можливість для застосування ядерної зброї у випадку «загрози для існування РФ». Проте і Пентагон, і НАТО досі оцінюють ризик застосування Росією ядерної зброї, як мінімальний.

26 серпня ГУР повідомило, що підготовка РФ до проведення так званих «референдумів» на окупованих територіях майже завершена. РБК повідомляє, що на вечір 20 вересня Владімір Путін запланував звернення до громадян РФ, яке може стосуватись саме питання «референдумів». Зі свіжих дат ймовірного проведення «голосування», окупанти заявляли про 23-27 вересня. Ще за однією з версій, голосування спробують провести в жовтні.