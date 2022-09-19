ЗСУ встановили повний контроль над Білогорівкою на Луганщині
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що в селищі успішно пройшла зачистка від окупантів
Селище Білогорівка Луганської області уже зачищене та повність перебуває під контролем Збройних сил України. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Голова області зазначив, що ще нещодавно в Білогорівку заходили російські окупанти, але зараз вона зачищена. При цьому він додав, що деокупація захоплених територій Луганщини буде складнішою, ніж у Харківській області.
«Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба», – заявив він.
Гайдай додав, що в Луганській області ворог готується до оборони, «тож "парадом" не зайдемо».
Раніше повідомлялось, що росіяни повністю провалили «програму з мобілізації» чоловіків на захопленій Луганщині. Так, у Сєвєродонецьку планувалось знайти 500 добровольців, які мали поповнити склад 2 армійського корпусу та підрозділи «народної міліції». Попри «щедрі обіцянки», за даними розвідки, наразі програма «мобілізації» повністю провалена.