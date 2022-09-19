Росіяни повністю провалили «програму з мобілізації» чоловіків на захопленій Луганщині. Про це повідомляє ГУР.

Як зазначається, загарбники намагаються мобілізувати чоловіків на захоплених у 2022 році територіях Луганської області. Так, у Сєвєродонецьку планувалось знайти 500 добровольців, які мали поповнити склад 2 армійського корпусу та підрозділи «народної міліції».

Окрім цього, на зборах місцевих жителів, які представники окупаційної адміністрації провели у селищі Мирне Херсонської області за участі військових РФ, обговорювалося питання набору місцевих чоловіків до складу «народної міліції».

Було зазначено, що освіта, вік, фізичний та моральний стан не мають жодного значення. Також на зборах обговорювали питання отримання паспортів РФ та майбутнього пенсійного забезпечення.

Представники окупаційної адміністрації розповідали «високий рівень життя» пенсіонерів ПФ. А також, що кожного з них влада обов’язково щорічно «відправляє у туристичні подорожі».

Але, попри «щедрі обіцянки», за даними розвідки, наразі програма «мобілізації» повністю провалена.