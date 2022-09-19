Через нестачу охочих воювати в Україні, Росія відправила на війну 400 в’язнів із Тамбова, повідомив вранці в понеділок, 19 вересня, Генштаб Збройних сил України.

«У зв’язку з суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення воюючих в Україні підрозділів, з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини», – сказано в повідомленні.

Крім того, у Краснодарському краї Росії громадські організації «воїнів-афганців» отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російських в’язнів на війну в Україну вербує приватна військова компанія Вагнера, а регіони Росії «самомобілізовуються», створюючи так звані добровольчі батальйони для участі у війні.

Кількість знищених в Україні російських загарбників із 24 лютого вже наближається до 55 тис. Також багато окупантів потрапили в полон або зазнали поранень, через які не можуть воювати. Деякі російські армійські підрозділи розбиті. Серед таких – одна з найпрестижніших 1-а гвардійська танкова армія. Вона була призначена для оборони Москви та завдання ударів у разі війни з НАТО.