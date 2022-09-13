Балаклія – перше звільнене місто Харківщини внаслідок масштабного і раптового контрнаступу, росіяни там спричинили численні руйнування

Виведені протягом останнього тижня з Харківської області частини російських військ були зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яку в Росії визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО, йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається в повідомленні, 1-ша гвардійська танкова армія, підпорядкована Західному військовому округу, зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.

«1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділена для оборони Москви і визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Із сильним занепадом 1-ї гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал», – йдеться у зведенні розвідки британського Міністерства оборони, опублікованому вранці вівторка, 13 вересня.

(4/4) With 1 GTA and other WEMD formations severely degraded, Russia’s conventional force designed to counter NATO is severely weakened. It will likely take years for Russia to rebuild this capability. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 13, 2022

Нагадаємо, за час раптового контрнаступу ЗСУ звільнили від російських загарбників вже понад шість тисяч квадратних кілометрів української землі. Зокрема, від загарбників зачищено північний схід Харківщини й кілька населених пунктів Херсонщини.