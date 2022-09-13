ЗСУ розбили російські сили, призначені для війни з НАТО
1-а гвардійська танкова армія вважалася в Росії однією з найпрестижніших
Виведені протягом останнього тижня з Харківської області частини російських військ були зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яку в Росії визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО, йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.
Як зазначається в повідомленні, 1-ша гвардійська танкова армія, підпорядкована Західному військовому округу, зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.
«1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділена для оборони Москви і визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Із сильним занепадом 1-ї гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал», – йдеться у зведенні розвідки британського Міністерства оборони, опублікованому вранці вівторка, 13 вересня.
Нагадаємо, за час раптового контрнаступу ЗСУ звільнили від російських загарбників вже понад шість тисяч квадратних кілометрів української землі. Зокрема, від загарбників зачищено північний схід Харківщини й кілька населених пунктів Херсонщини.
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