Прапор України підняли у ще декількох населених пунктах Харківщини

ЗСУ звільнили та зачистили весь північний схід Харківської області. Збройні сили України вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова. Також український прапор підняли у прикордонному Вовчанську на Харківщині. Ввечері 12 вересня у Telegram-каналі підрозділу «Азов Харків» також повідомили, що українські прапори підняли у Терновій, Варварівці, Ізбицькому, Стариці.

«Сьогодні силами ССО АЗОВ Харків та 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого було звільнено та зачищено весь північний схід Харківської області — від селища Веселе до міста Вовчанськ. Повна деокупація районів Тернова, Варварівка, Ізбицьке, Стариця. Взято під контроль державний кордон», – повідомили в підрозділі «Азов Харків».

ССО «Азов Харків»

Інформацію про звільнення села Тернова на кордоні з РФ сьогодні повідомив у Telegram-каналі глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Він опублікував відео 14-ї окремої механізованої бригади, на якому український військовий чіпляє синьо-жовтий прапор на вишці у селі.

Також відомо, що синьо-жовтий прапор замайорів у прикордонному Вовчанську на Харківщині. Фотографії з міста публікують у місцевих групах у Facebook. Зазначимо, що місто Вовчанськ армія РФ окупувала ще в перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Наразі в Генштабі офіційно ще не підтвердили цієї інформації.

За інформацією Оперативного командування «Південь», протягом двох тижнів ЗСУ на півдні України звільнили 13 населених пунктів. Зокрема, серед звільнених населених пунктів – Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка.

«Впродовж двох тижнів на південному напрямку знищено понад 1800 окупантів, уражено понад 150 пунктів управління, командних та опорних пунктів, знищено 122 танки та понад 500 одиниць авто-бронетехніки, 134 артилерійські системи, близько 20 РСЗВ, 2 літаки та 2 гелікоптери, 13 БПЛА та 70 складів із боєприпасами», – повідомили в ОК «Південь».

Також зазначається, що за два тижні українська армія вдарила по мостах та переправах до 140 разів. Лінію фронту вдалося посунути на відстань від 4 до 12 км.

Нагадаємо, сьогодні ZAXID.NET писав, що бійці ЗСУ звільнили ще п’ять населених пунктів на Херсонщині.