Командування РФ тимчасово призупиняє відправку нових вже сформованих підрозділів на фронт

Військове командування РФ тимчасово призупиняє відправку нових вже сформованих підрозділів на фронт. Це частково пов’язано з масовими відмовами добровольців брати участь у війні проти України, повідомили в Генштабі Збройних сил України.

«Військове командування Російської Федерації призупиняє відправку нових вже сформованих підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусили велику кількість добровольців категорично відмовитися від перспективи служби в бойових умовах», – розповіли в Генштабі.

Зазначається, що на ситуацію також вплинула інформація про кількість загиблих російських військових з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У Генштабі розповіли, що кількість «відмовників» зросла і через ставлення до поранених. У госпіталях РФ навмисно спрощують діагнози і характер травм, щоби якомога швидше повернути військових на фронт.

У зведенні Генштабу зазначено, що Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Протягом доби авіація Сил оборони здійснила сім ударів – уражено п’ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки, знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони противника.

На звільнених територіях триває зачистка. Правоохоронці фіксують масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.