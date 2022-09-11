Українські воїни вже 200 днів виганяють росіян

З міста Сватове Луганської області втікають російські загарбники, які окупували місто в березні, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією Генштабу, опублікованою ввечері неділі, 11 вересня, окупанти похапцем залишили населений пункт на чотирьох вантажних автомобілях «Камаз», 20 броньованих машинах «Тигр» і викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів.

Також унаслідок успішного контрнаступу українських захисників на Харківському напрямку російські війська гарячково покидають свої позиції та втікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію російської федерації. Зокрема, стало відомо, що близько 150 військовослужбовців збройних сил російської федерації виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях.

Місто Сватове Луганської області росіяни окупували 8 березня 2022 року. Перед тим їх двічі виганяли з міста місцеві жителі.

8 березня 2022 року окупаційні війська захопили Сватове і встановили в місті й районі підконтрольну адміністрацію. Її очолив Петро Морозов – депутат Сватівської районної ради від проросійської партії ОПЗЖ. До цього він працював у місцевому підрозділі «Укртелекому».