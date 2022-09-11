Владислав Соколов працював на Росію в Ізюмі

Призначений загарбниками голова окупаційної адміністрації Ізюма Харківської області Владислав Соколов утік з міста ще до контрнаступу ЗСУ, повідомив військовослужбовець Національної гвардії України, колишній депутат Ізюмської міськради Микита Каракай.

«На жаль, по колаборантах у мене є така інформація, що самопроголошеному меру Ізюма Соколову та його свиті вдалося евакуюватися ще до початку наступальних дій наших військ. За моїми даними, вони перебувають на території Російської Федерації. Покидали місто росіяни й колаборанти швидко. Ті, хто встиг, звісно. Залишили величезну кількість техніки та боєприпасів», – сказав Каракай в ефірі національного телемарафону в неділю, 11 вересня, повідомив «Укрінформ».

Ізюм загарбники заблокували на початку березня. З 6 березня тривали інтенсивні обстріли міста й авіаудари, всю інфраструктуру міста знищено, практично на 80% зруйновано житлову забудову. З 2 квітня місто повністю окуповане. В Ізюмі немає електрики, води та газу.

Загарбники призначили керувати містом колишнього міліціонера Владислава Соколова. Він раніше працював у правоохоронних органах, був кандидатом на посаду міського голови Ізюма в 2020 році від партії «Наш край», однак програв чинному меру Валерію Марченку. Після звільнення з міліції Соколов працював завідувачем сектору безпеки в «Ощадбанку». З приходом загарбників передав їм майно банківської установи, зокрема, зброю, за що йому заочно оголошено підозру. Ще раніше йому заочно повідомили про підозру в державній зраді.

Про те, що загарбьники втікають з Ізюма, стало відомо 10 вересня. Згодом російське міністерство оборони визнало, що агресори втратили контроль над більшою частиною Харківщини.