Міністерство оборони Росії на власній карті підтвердило відступ майже з усієї території Харківської області, пише в неділю, 11 вересня, «Бабель»..

Порівнюючи мапи за 10 та 11 вересня, можна побачити, що російські війська відступили з півночі та північного сходу Харківської області. Під контролем окупантів лишається тільки лівий берег річки Оскіл – там частково розташоване місто Куп’янськ, а також селище Борова.

Карта бойових дій за версією міноборони рф станом на 11 вересня

Карта бойових дій за версією міноборони РФ станом на 10 вересня

Зауважимо, що інформація про нібито українські втрати, розміщена на цих картах, насправді не відповідає дійсності: росіяни свідомо завищують інформацію про знищені українські позиції з пропагандистською метою. Водночас свої втрати вони приховують.

Останні кілька днів ЗСУ активно просуваються на Харківщині. Українські війська звільнили вже 30 населених пунктів, серед яких – частина Куп’янська й Балаклія. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українським воїнам до кордону з Росією залишилося ще 50 км. Також ЗСУ просунулися на кілька десятків кілометрів у Херсонській області.

Міністерство оборони Росії напередодні фактично визнало втрату Ізюма і Балаклії, але назвало це «операцією зі згортання та перекидання військ». Мета цього «згортання» — перекинути війська на Донецький напрямок.