Екран оператора дрону на якому зафіксований знищений російський танк Т-72Б3 на вулиці Ізюма

Підрозділи кількох дивізій російської армії не встигли втекти з Ізюма на Харківщині і потрапили в оточення. Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ дуже акуратно та ефективно знищують ворога, повідомив ввечері у суботу, 10 вересня, Юрій Бутусов.

«Російські війська потрапили в котел в Ізюмі. Підрозділи кількох дивізій ЗС РФ не встигли втекти з Ізюма, і потрапили в оточення. Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади, одного з найбоєздатніших з’єднань Збройних сил України, дуже акуратно та ефективно знищують ворога», – написав він.

Журналіст також опублікував фото на екрані оператора дрона на якому зафіксований знищений російський танк Т-72Б3 на вулиці Ізюма.

«Усі російські військовослужбовці, які кидають зброю, одразу передаються нашим спецслужбам для обміну полоненими, а тих, хто чинить опір – послідовно та акуратно знищують, так, щоб уникнути власних жертв. Путін та російські генерали кинули без підмоги у котлі та зливають залишки російських кадрових військ», – розповів журналіст.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни повідомили про втечу своїх військових з Ізюма. Водночас Міноборони України та Генштаб ЗСУ наразі не давали жодної офіційної інформації про просування українських військ на Харківщині.