Упродовж кількох днів на Харківщині тривають масштабні бої, чутки про які обговорюють усі соцмережі, поки Генштаб ЗСУ просить зберігати тишу і стежити за офіційними джерелами інформації. Нарешті у четвер, 8 вересня, на третій день розгортання подій, з'явилися підтверджені новини про те, що ж відбувається на південному сході Харківської області.

ZAXID.NET зібрав усю доступну інформацію від військових та аналітиків про український контрнаступ і його можливі наслідки для росіян.

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У вівторок, 6 вересня, російські пабліки зарясніли повідомленнями «Панікі нєт» щодо ситуації на південному сході Харківщини. Тоді ж українськими соцмережами стали ширитись повідомлення про контрнаступ ЗСУ у напрямку Балаклії. Генштаб закликав українців до мовчанки, утім мережею нестримно неслися «хороші новини з Харківщини», аж президент Володимир Зеленський мусив згадати про це у своєму вечірньому зверненні 7 вересня.

«Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Зараз іще не час називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор», – сказав він.

І лише у четвер, 8 вересня, про звільнення військовими ЗСУ 20 населених пунктів на Харківщині повідомив заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов під час брифінгу, що транслювало Військове телебачення України в YouTube.

«В рамках проведення оборонної операції на Харківському напрямку, з метою відновлення втрачених територій з початку тижня ЗСУ у взаємодії з підрозділами Національної гвардії, іншими силовими структурами, ведуть активні дії на визначених напрямках», – сказав Олексій Громов.

За словами Громова, українські сили просунулися вглиб оборони противника на орієнтовно 50 км, звільнивши понад 20 населених пунктів. Україна повернула під контроль на Харківському та Південнобузькому (Миколаївська область) напрямках територію загальною площею понад 700 квадратних кілометрів (напередодні ці цифри, за даними іноземних аналітиків, були меншими, але про це далі).

Водночас іноземні джерела, які ніхто не закликав мовчати, ще раніше почали ділитись імовірними розкладами ситуації на Харківщині і успіхами неочікуваного українського контрнаступу в напрямку Балаклії.

Так, Інститут вивчення війни (IWS), що базується у Вашингтоні, у своєму звіті від 7 вересня повідомив: «Ймовірно, 7 вересня українські війська використали тактичну несподіванку, щоб просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області, відвоювавши приблизно 400 квадратних кілометрів території». А от його мапа.

Мапа IWS

Conflict Intelligence Team (CIT, група незалежних блогерів російського походження, що на основі відкритих джерел розслідує події під час збройних конфліктів, розв’язаних Росією) вважає, що українці дочекалися, поки російське військове угруповання на Харківщині зменшиться завдяки передислокації на південь, де контрнаступ почався раніше: «Однією зі стратегічних цілей України могло бути «перетягування» російських резервів на південний напрям».

Утім, плани України про контрнаступ на Херсонщині не приховувались. А події на Харківщині можуть бути наслідком уміння ЗСУ правильно скористатися з вигідної ситуації.

Думку про вичікування, поки росіяни перекинуть сили на південь, висловлюють також аналітики IWS. «Українські війська на південному сході Харківської області, ймовірно, використовують передислокацію російських сил на південну вісь, щоб провести дуже ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма», – ідеться у їхньому звіті від 7 вересня.

Водночас ще на початку серпня аналітики IWS писали, що російські війська протягом кількох місяців утримували позиції в районі Балаклії та Великої Комишувахи і «можуть використовувати ці два райони як плацдарми для наступальної операції на Харків».

Що це дає?

«Я не здивуюсь, якщо ми побачимо просування ЗСУ через Сіверський Донець напрямку траси М03, що використовується росіянами для постачання», – стверджує OSINT-аналітик під нікнеймом DefMon.

Ідеться про постачання до міста Ізюм, де зосереджені великі штаби російських військових. Додамо, що тактику з перерізанням постачання ворожим військам українська армія успішно використовує і на півдні України, у Херсонській області.

«Побоювання» про відрізання шляхів постачання росармії з Ізюму та Куп’янська на Харківщині, за даними CIT, мають і російські військові блогери. Це дозволить українським військам ізолювати російські угруповання в цих районах і повернути собі значні території.

Можна припустити, що українці прорвали оборону росіян одразу з кількох сторін Балаклії і це загрожує повним оточенням розташованих у цьому районі російським підрозділам. Загалом, російські телеграм-канали не приховують, що саме так події розвиваються і надалі, «виття на болотах», хоч поки не офіційно, лише посилюється.

Про які звільнені населені пункти йдеться?

Серед звільнених від окупантів населених пунктів можуть бути село Вербівка біля Балаклії, село Волохів Яр і смт Чкаловське у Чугуївському районі, села Байрак і Червоні Гусари у Балакліївському районі.

Усі ці села розташовані на підступах до Балаклії. Червона Гусарівка – це ворота до тилу ворога. Про те, що лінією, на якій розташовані ці села, може рухатися український контрнаступ, припускав російський воєнкор Олександр Коц.

Балаклія – місто на майже 29 тисяч мешканців в Ізюмському районі Харківщині. Наприкінці березня міського голову Балаклії Івана Столбового викрали росіяни, а коли його повернули на початку квітня, Іван Столбовий здав Балаклію і виїхав у Росію.

Так само із початку квітня окуповане місто Ізюм, що ще до окупації було практично знищене росіянами, проте там розташований стратегічний залізничний вузол. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну населення Ізюму становило понад 46 тисяч людей.

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Український військовий історик і боєць ЗСУ Роман Пономаренко також пише про неочікуваний контрнаступ українських сил на Харківщині. Утім, зазначає він, ситуація на фронті загалом залишається нічийною:

«Ресурсів для досягнення рішучої перемоги на полі бою ні в кого з противників наразі немає. Йдуть обміни ударами, і попутно триває накопичення сил та ресурсів для більш потужних дій. Фаза війни на виснаження зберігається».