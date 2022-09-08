У Генштабі повідомили про звільнення понад 20 населених пунктів на харківському напрямку. За інформацією заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, з початку тижня ЗСУ ведуть активні дії спільно з підрозділами Національної гвардії та іншими силовими структурами. На даний час військові «вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км».

«В рамках проведення оборонної операції на Харківському напрямку з метою відновлення втрачених територій у взаємодії з підрозділами Національної гвардії та іншими силовими структурами ведуть активні дії на визначених напрямках. В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів», – розповів Громов під час брифінгу.

Він зазначив, що тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів.

Також він повідомив, що Сили оборони вже повернули під контроль понад 700 квадратних кілометрів на Харківському на Південнобузькому напрямках. підрозділи ЗСУ покращили своє тактичне положення на Краматорському напрямку, просунувшись в глибину до 2 км. На Слов'янському напрямку підрозділи 103-ї окремої бригади ТРО разом із підрозділами 15 полку НГУ просунулися в глибину на 3 км та звільнили населений пункт Озерне.

Зазначимо, що станом на 8 вересня, за даними Генштабу, росіяни вже втратили понад 51 тисячу осіб особового складу.