Ні з мером Балаклії, ні з його родиною немає зв'язку

26 березня у місті Балаклія, що на Харківщині, росіяни затримали міського голову, його заступника і начальника відділу цивільного захисту. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Сьогодні в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку», – написав Олег Синєгубов в Telegram.

Також він додав, що досі у полоні окупантів перебуває голова Циркунівської громади Микола Сікаленко, якого викрали ще 21 березня.

Олег Синєгубов зазначив, що питання звільнення полонених вирішують спільно з Офісом президента та віце-прем’єр-міністеркою Іриною Верещук.

До слова, до такої тактики росіяни вдаються у тих регіонах, які вони тимчасово окупували. Вони масово викрадають представників місцевого самоврядування, активістів, журналістів, волонтерів і змушують їх йти на колаборацію. 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова, після того як він відмовився здати місто ворогу. Визволити його вдалося в обмін на 9 строковиків.