Іван Федоров перебував у полоні російських загарбників понад п’ять днів

Міського голову Мелітополя Запорізької області Івана Федорова обміняли на дев'ятьох російських солдатів-строковиків, повідомила речниця голови Офісу президента Даша Зарівна в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону... За нього Росія отримала дев’ятьох своїх полонених солдат 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Строковики, яких за словами Міноборони РФ, в Україні немає», – сказала Зарівна увечері в середу, 16 березня, повідомила «Українська правда».

За її словами, загарбники тримали Федорова в полоні понад п’ять днів і схиляли до співпраці, але він не погоджувався. Після звільнення він поговорив із президентом Володимиром Зеленським.

Про викрадення мера Мелітополя стало відомо 11 березня. Його викрали російські військові, які намагалися окупувати місто, однак на захист Федорова місцеві жителі влаштовували мітинги.

Попри протести місцевих жителів, загарбники призначили керувати містом місцеву депутатку від ОПЗЖ Галину Данильченко.

16 березня Івана Федорова звільнили з полону.