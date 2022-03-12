У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області росіяни призначили виконувачку обов’язків мера, після того, як вчора викрали чинного міського голову Івана Федорова.

Новопризначена чиновниця – депутатка Мелітопольської міської ради від «ОПЗЖ» Галина Данильченко. Вона записала відео, в якому закликала пристосуватися під нові реалії.

Вона заявила, що відтепер у Мелітополі всі питання вирішуватиме комітет народник виборців. Він буде займатися всіма адміністративними питаннями на території Мелітополя і району.

«Зараз нашим основним завданням є підлаштувати всі механізми під нову реальність, щоб якомога швидше розпочати жити по-новому», – сказала на відео Галина Данильченко.

Патріотів, які виходять на підтримку чинного мера і висловлюють свою проукраїнську позицію, самопроголошена мерка називає людьми, які намагаються дестабілізувати ситуацію і закликають мешканців до екстремістських дій.

Як повідомили місцеві ЗМІ, Галина Данильченко – помічниця колишнього нардепа Євгена Баліцького. В минулому у неї були конфлікти з мером Мелітополя Іваном Федоровим.

Зазначимо, що Галина Данильченко як депутатка давала присягу. А співпраця з ворожими окупаційними військами буде трактуватися як державна зрада. Такі підозри вже отримали мери міст на Харківщині Куп'янська і Південного.

Радник міністра МВС Антон Геращенко опублікував схему зі всіма причетними до державної зради у Мелітополі.

Нагадаємо, 11 березня російські військові викрали чинного мера Мелітополя 33-річного Івана Федорова, натягнули йому на голову чорний пакет та відвезли на авто в невідомому напрямку. Вранці 12 березня у місті розпочався мітинг «Свободу меру». Сміливі мелітопольці вимагають від російських окупантів звільнити викраденого мера міста Івана Федорова. Попри те, що Мелітополь перебуває під контролем російських військ, місцеві жителі щодня виходять на проукраїнські мітинги і закликами окупантів покинути місто.

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