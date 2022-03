Мешканці тимчасово окупованих Херсона та Мелітополя вийшли на вулиці міста на підтримку України. Попри те, що ці міста вже кілька днів перебувають під контролем російської армії, мешканці вийшли на центральні площі з прапорами та плакатами на підтримку України.

Днями росіяни почали звозити у Херсон людей із Криму для пропагандистських відео про нібито гуманітарну допомогу від Росії. Насправді ж росіяни не впускають вантажівки з гуманітарною допомогою в Херсон. До цього в місті заглушили мобільний зв'язок, а також захопили місцевий ТВ-центр.

У пʼятницю, 4 березня, кілька десятків місцевих мешканців вийшли на центральну площу Херсона з українськими прапорами.

Місцеві мешканці також повідомляють, що так звана російська гуманітарна допомога не вдалась.

У тимчасово окупованому Мелітополі 4 березня також влаштували проукраїнським мітинг. Із прапорами та плакатами мешканці пройшлися центральними вулицями міста, скандуючи «Окупанти» та «Україна понад усе».

Some reports suggest Russian military may be staging a fake pro-Russian for TV protest to “greet” troops in occupied Kherson. But this, a pro-Ukrainian protest in occupied, militarised Melitopol, does not appear to be fake. “One. United. Free Ukraine,” the crowds are shouting pic.twitter.com/HFzjB7XVxw