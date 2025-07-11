98-річний Зенон Врублевський живе у Львові

Комісія при Українському інституті національної пам’яті визнала реабілітованими 230 українців, поляків, євреїв, яких репресувала радянська влада впродовж 1917-1991 років. Серед них – 98-річний ветеран УПА і дивізії «Галичина» зі Львова Зенон Врублевський. Про це повідомили на сторінці Інституту.

«Національна комісія з реабілітації розглянула 249 обґрунтованих пропозицій регіональних комісій і визнала реабілітованими 230 осіб, репресованих комуністичним тоталітарним режимом 1917-1991 років», – зазначено у повідомленні УІНП.

Хто такий Зенон Врублевський

Серед реабілітованих – 98-річний ветеран УПА Зенон Врублевський. Як зазначено у Вікіпедії, він народився у Львові 17 березня 1927 року. Ще у 16 років покинув гімназію і таємно від батьків зголосився до дивізії «Галичина». Згодом був особистим водієм полковника армії УНР Івана Ремболовича.

Зенон Врублевський в уніформі дивізійника (фото Ukrainian military honor)

Під час боїв у «Бродівському котлі» потрапив у полон, його вивезли до концтабору в Пермській області. Після двох років йому вдалось втекти. Коли повернувся до Львова, налагодив зв’язки із підпіллям ОУН.

Зенона Врублевського заарештували 1947 року та засудили до 25 років заслання та 5 років позбавлення прав із конфіскацією майна. Відбував покарання у тюрмах і таборах Свердловська, Караганди, Кемерового, Воркути – загалом 10 років. Він звільнився у 1956 році, але влада не давала йому паспорт, тому ще 4 роки прожив у Воркуті. До Львова повернувся у 1960 році.

Кого реабілітувала комісія

Окрім цього, комісія при УІНП реабілітувала:

діячів ОУН, УПА та інших партизанських загонів, які діяли на території України в 1917-1930 роках і боролися за незалежність України;

жертви Катинського злочину. Їх засудили та розстріляли за рішенням Політбюро ЦК ВКП(б) від 5 березня 1940 року;

«22 особи об’єднує спільна доля: безпідставні звинувачення, репресії та смерть, принесені російським комуністичним режимом. Серед імен – представники різних національностей і соціального походження: Покальчук Трохим Микитович, 1911 року народження, Штимер Фроїм-Мойша Йосифович, 1896 р. н. або ж Венгжинський Владислав, 1894 р. н. Їх знищили лише за те, ким вони були», – наголосив керівник УІНП Олександр Алфьоров.

людей, яких примусово виселили із села Скородне Нижньо-Устрицького району Дрогобицької області УРСР (нині – територія Республіка Польща) до Кривоозерського району Одеської (нині – Миколаївської) області.

Переважна більшість реабілітованих – це репресовані позасудовими репресивними органами (так звані «трійки», «особливі наради» тощо) у 1920-30 роках.

Ще 11 людей визнали потерпілими від репресій. Це діти репресованих, які втратили батьків через це, або народжені під час перебування батьків в ув’язненні чи на засланні.

Повний список реабілітованих можна переглянути тут.