Алфьоров понад три роки ніс службу у лавах ЗСУ

Кабінет міністрів призначив 41-річного історика, майора запасу Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті. Про це в п’ятницю, 27 червня, повідомило міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, у період з грудня 2019 року до грудня 2024 року УІНП очолював Антон Дробович, перед тим – Володимир В’ятрович. З грудня 2024 року виконувачкою обов’язків керівниці УІНП стала Юлія Гнатюк.

Що відомо про Олександра Алфьорова

Олександр Алфьоров – кандидат історичних наук, теле- та радіоведучий, громадський та військовий діяч. Автор однойменного науково-популярного ютуб-каналу.

З 2010 року Алфьоров був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей. У 2014-2015 роках очолював пресслужбу полку «Азов».

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександр Алфьоров став офіцером ССО «Азов-Київ». У вересні 2022 року офіцер долучився до групи гуманітарної підготовки відділення психологічної підтримки персоналу (морально-психологічного забезпечення) 3-ї окремої штурмової бригади. Має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.

У травні 2025 року Алфьоров повідомив про звільнення зі Збройних сил через сімейне рішення. У чоловіка – троє дочок та двоє синів.

Дружина історика Тетяна є власницею магазину речей, які популяризують українську історію Alf’orov Shop.

6 червня з нагоди Дня журналіста Олександр Алфьоров та ще 29 українських медійників отримали від президента Володимира Зеленського орден «За заслуги» III ступеня.