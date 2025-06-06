Державними нагородами відзначили журналістів, медійників та військовослужбовців

У День журналіста, 6 червня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських журналістів та працівників медійної сфери. Президент нагородив 30 медійників орденами «За заслуги» ІІ та III ступенів, йдеться у відповідному указі Зеленського.

«Фаховість, сміливість та енергійність українських журналістів, наших військових журналістів, усіх працівників наших медіа, усіх, хто створює і поширює контент українською та про Україну мовами світу, – це все теж наша зброя, наш захист, наша українська сила. Дякую вам! Вітаю з Днем журналіста. І, будь ласка, не забувайте імена журналістів, чиї життя забрала ця війна – після 24 лютого і від 2014 року. Вони заслуговують на памʼять і шану. Слава Україні!» – написав Володимир Зеленський у привітанні на сторінці в телеграмі.

Указ №391/2025 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня журналіста» постановляє нагородити за особистий внесок у розвиток української журналістики та інформаційної сфери, мужність та самовідданість під час висвітлення події російсько-української війни та багаторічну працю низку діячів.

Зокрема, орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагородили телеоператора Reuters в Україні Івана Любиша-Кірдея, який у серпні 2024 року потрапив під обстріл готелю в Краматорську. Оператор був важко поранений та понад 40 дні перебував у комі.

Також президент відзначив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:

провідного фахівця редакції творчо-виробничого об’єднання дирекції Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Олександра Алфьорова

журналіста та офіцера Сил оборони України Олега Базара

власну кореспондентку «Укрінформу» Юлію Байрачну

оператора відділу іноземного підприємства «1+1 Продакшн» Павла Бориска

старшого відеожурналіста представництва ВВС в Україні Дмитра Власова

директорку товариства «Маяк-медіа» Ірину Гайову

гендиректора товариства «Українське незалежне інформаційне агентство новин» Михайла Ганницького

воєнного фотографа, оператора та репортера з Івано-Франківська Руслана Ганущака , який загинув під час бойових дій у січні 2025 року

, який загинув під час бойових дій у січні 2025 року телевізійного журналіста Reuters в Україні Віталія Гнідого

військову кореспондентку товариства «Ми – Україна» Тетяну Демух

журналістку та ведучу програм «24 каналу» Анастасію Дехтяренко

військового кореспондента, оператора, фотографа незалежного видання «Кордон. Медіа» Павла Зарву

фахівця-відеографа «Суспільного. Чернігів» Миколу Іванчика

фахівця відділу департаменту «UNITED 24» Микиту Ільченка

директорку товариства «Медіа-Центр «Білопільщина» Наталію Калініченко

кореспондентку відділу служби товариства «КІНОКІТ» Катерину Кусмарову

головну редакторку товариства «Газета «Бучанські новини» Ірину Левченко

кореспондентку відділу редакції Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» Дар’ю Літовченко

автора і ведучого YouTube-каналу «Історія без міфів», наукового співробітника Науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ Владлена Мараєва

телеоператора відділу департаменту товариства «СЛМ Новини» Дмитра Матвієнка

фотожурналіста, воєнного кореспондента «Радіо Свобода» Сергія Нужненка

спецкореспондентку відділу редакції Центру інформаційних ресурсів та лейтенантку Соломію Резнік

редакторку видання «Судовий репортер» Ірину Салій

головну редакторку «Кордон. Медіа» Альону Яцину

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня президент відзначив журналіста та ведучого програм «Громадського радіо», старшого лейтенанта резерву ЗСУ Максима Буткевича, який потрапив у російський полон 2022 року та був незаконно засуджений росіянами. У 2024 році Буткевича вдалося повернути до України.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відзначили головну редакторку «Суспільне.Суми» Гладенко Катерину та кореспондентку «Суспільне.Черкаси» Вікторію Хамазу.

Також президент постановив нагородити медалями «За військову службу Україні» журналіста та старшого лейтенанта ЗСУ Романа Кобу, а також журналіста й сержанта Геннадія Рибченкова. Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагородили журналіста та лейтенанта ЗСУ Юрія Ілліча.