В Україні вручили нову відзнаку «Майбутнє України»

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілись з українськими дітьми, аби вручити їм нову відзнаку «Майбутнє України». Нею нагородили дітей, які пережили окупацію, депортацію, втрату рідних, а також підтримують військових і волонтерять та інше. Про це повідомив Офіс президента 3 червня.

Президент подякував дітям за їхні вчинки, сміливість, а найголовніше – за небайдужість.

«Ви – наше майбутнє. Я дуже пишаюся, що в нас такі діти, діти з такими цінностями, з таким відчуттям правильного», – сказав Зеленський.

Він також додав, що надалі вручення цієї відзнаки стане традицією, адже в Україні багато сильних, сміливих і гідних людей.

Нагородження дітей відзнаками «Майбутнє України», 3 червня 2025 року (Фото Офісу президента)

«Герой не той, хто не боїться й ніколи не плаче, а той, хто навіть коли боїться, все ж таки робить правильний вчинок. Я хочу ще раз вам за це подякувати – за ваші вчинки й за те, які ви є», – додала Олена Зеленська.

Подвиги дітей, що отримали відзнаку «Майбутнє України»

16-річний Дмитро Амальський із Миколаївщини під час пожежі в будинку дістав із полум’я свого дев’ятирічного брата, передав його мамі, а сам намагався загасити вогонь.

Восьмирічний Захар Бабак із Луцька. Після того, як його тато-військовий потрапив у полон, 22 місяці поспіль щотижня разом із мамою бере участь в акціях на підтримку полонених і зниклих безвісти воїнів.

14-річний Андрій Балабанов, 11-річний Назар Донець та 14-річний Артем Шемигон із Харківщини, які до приїзду рятувальників допомогли вибратися з води чоловікові, що провалився під кригу.

11-річна Маргарита Гаряга, яка вижила після бомбардування будинку в Маріуполі, де загинули дев’ятеро її рідних. Рятувальники змогли допомогти дівчинці, її мамі та сусідам лише завдяки тому, що Маргарита з-під завалів кликала на допомогу.

16-річна Адріана Гой із Хмельниччини, яка до приїзду медиків реанімувала дворічного хлопчика, що потрапив у ДТП. Завдяки цьому вдалося врятувати його та доправити до лікарні вже у стабільному стані.

17-річний Ілля Завальний на Житомирщині за допомогою гілок урятував друга, який провалився під кригу. Поряд нікого не було, тож хлопець самостійно надав усю необхідну допомогу.

13-річний Кіріл Ілляшенко, який під час російського ракетного обстрілу Сум 13 квітня цього року врятував пасажирів автобуса, що загорівся після удару. Попри те, що йому в голову влучили три уламки, він розбив вікно, вибрався з автобуса та допоміг іншим.

15-річний боксер Марк Комаров з Енергодара, який під час перебування в окупації відмовився виступати за Росію на спортивних змаганнях.

Восьмирічна Діана Костиря, яка під час перебування в окупації на Херсонщині співала гімн України, щодня розвішувала на будинку українські прапори, свої малюнки з національною символікою та ховала все, коли чула, що йдуть російські окупанти.

16-річна Ольга Лактіонова з Херсонщини, яка врятувала з річки Інгулець дівчинку, що тонула під кригою.

Двоє підлітків із Рівненщини – 15-річний Максим Миронець і 14-річний Павло Подвишенний – попри сильну течію змогли врятувати з води жінку, що тонула, та викликали разом із друзями медиків і поліцейських.

15-річна Кіра Обединська та 14-річний Олександр Радчук, які пережили депортацію з Маріуполя, втратили рідних, але знайшли в собі сили свідчити про злочини Росії на міжнародних майданчиках.

14-річний Костянтин Орєхов із Київщини, який у 2022 році врятував сестру та дідуся після влучання в їхній будинок російської ракети.

16-річний Тимофій Потеряйло з Дніпра, який допомагав постраждалим і рятувальникам на місцях ракетних ударів, витягнув з-під скла майже непритомну жінку, а також грав на бандурі, щоб зібрати гроші на підтримку українських воїнів.

17-річна Ілона Тарасова, яка з перших днів окупації села на Харківщині попри ризик для свого життя передавала українським захисникам інформацію про переміщення ворога.

16-річний Кирило Шавкун, який на човні рятував людей з-під води після підриву Каховської ГЕС. Попри погрози окупантів хлопчик переконував однолітків не зраджувати України.

Відзнака президента «Майбутнє України» – нова нагорода, яку глава держави затвердив своїм указом 29 травня, а наступного дня видав перший указ про нагородження 24 дітей.