94-річний підпільник ОУН отримав нагороду від командувача ССО

У п’яницю, 23 травня, до Дня героїв командувач Сил спеціальних операцій нагородив почесною відзнакою 94-річного колишнього політв’язня та підпільника ОУН Ігоря Олещука на псевдо «Грушко». Про це повідомили у пресслужбі ССО.

Підпільник ОУН Ігор Олещук показав колишній слідчий ізолятор НКДБ, у якому одночасно перебували до 25 людей, їх утримували у тісних камерах, через що ув'язненим доводилося спати «валетом». В’язнів, з яких так званим слідчим НКДБ не вдавалося вибити зізнання під час катувань, утримували у карцерах.

Як розповів Ігор Олещук, у 1948 році він перебував у цій в’язниці як «малолітній в’язень», якого у 17-річному віці радянська влада засудила до 25 років позбавлення волі за «зраду батьківщини».

Нині на території колишнього слідчого ізолятора НКДБ діє Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в'язнів. У п’ятницю, 23 травня, у приміщенні колишньої в’язниці радянської спецслужби з нагоди Дня героїв України командувач Сил спеціальних операцій нагородив Ігоря Олещука почесною відзнакою.

«За успішне виконання важливих завдань щодо організації ведення підготовки та підтримання руху опору нагороджується почесним нагрудним знаком командувача Сил спеціальних операцій Олещук Ігор Андрійович», – сказав командувач ССО.

Ігор Олещук закликав долучатися до руху опору ССО.

Додамо, що Ігор Олещук з 15 років був членом юнацтва ОУН (Організація українських націоналістів) та допомагав повстанцям як розвідник-інформатор. Він потрапив до рук кдбістів через звіт, який написав у 15 років. Попри те, що Олещук підписався псевдонімом, радянські спецслужбісти встановили його авторство за почерком.

Відомо, що покарання Ігор Олещук відбував у шахтах Воркути (нині місто в Росії). У 1954 році, після смерті Йосипа Сталіна, термін покарання Ігоря Олещука зменшили до 8 років, а оскільки він виконав 150 % так званого робочого плану, його звільнили у грудні 1955.