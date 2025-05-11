Ця жінка не знала страху та перепон – ані в політичному житті, ані в особистому. Олена Теліга говорила про вільне кохання, любила фото та красиве вбрання. Підробляла танцівницею та моделлю, любила фліртувати з чоловіками, але не вважала себе красунею. Якою була в житті репресована поетка? Що встигла за свої 36 років, окрім написання 38 віршів і боротьби за Україну, за яку віддала життя? Радіо «Ми з України» підготувало черговий подкаст «Про любов», в якому розповідає про особисте життя Олени Теліги. ZAXID.NET подає текстову версію.

Олена Шовгенів

Олена народилася під Москвою у липні 1906 року. Її батько – Іван Опанасович Шовгенів був вченим, інженером-гідротехніком з Харківщини, викладав у Московському інженерному училищі. Мама Юліянія Нальянч-Качковська – вчителька, родом з української православної священничої родини з Хмельниччини, яка мала білоруське коріння. Часто їхнє прізвище подавали на російський лад – Шовгенов(а).

Коли Олені було п’ять років, родина переїхала у Петербург, а ще через сім років – до Києва. Спершу Олена вчилася у жіночій гімназії, потім – у трудовій школі. Родина під впливом оточення спілкувалася російською, але після більшовицької революції Шовгеніви долучилися до боротьби за українську державу. Оленин старший брат Сергій пішов в армію УНР, а батько очолив департамент водних, шосейних і ґрунтових доріг міністерства шляхів УНР. У листопаді 1920 року батька Олени Теліги, як і всіх урядовців, евакуювали у польський Тарнув.

Олена з батьком Іваном Шовгенівим (фото сайту «Українки»)

Родина жила у скруті, Олені довелося полоти городи під Києвом, разом з мамою продавати або обмінювати речі, щоб купити їжу. Через два роки уся сім’я переїхала до батька в Подєбради у Чехословаччині. Олена потрапила у середовище колишніх вояків армії УНР, українських поетів та інтелектуалів. Вона вступила на історико-філологічний факультет Українського високого педагогічного інституту імені Драгоманова в Празі.

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Чоловік Михайло Теліга

Саме там, у Чехословаччині, Олена познайомилася із Михайлом Телігою. У минулому він був старшиною армії УНР, а тепер навчався в Українській господарській академії, ректором якої був батько Олени. Вони разом танцювали у школі Василя Авраменка та відвідували аматорський драматичний гурток. 1 серпня 1926 року Олена Шовгенів вийшла заміж за Михайла Телігу. Шлюб їм давав православний священник церкви св. Миколи в Подєбрадах.

Усе життя Михайло опікав Олену, був у її тіні. Деякі біографи Олени Теліги вважають, що подружжя жило за принципом вільного кохання. Ось уривок її листа, який Олена писала Михайлові ще до одруження: «Любов свобідна, Михайлику, і я ніколи не візьму ніяких обіцянок і нічого такого. Робіть, любий, як знаходите краще, ходіть всюди, знайомтесь, танцюйте, фліртуйте. І мені Ви ніколи не зробите неприємності. Тільки така любов гарна, як у нас, коли вона не обов’язок, а світле, радісне, вільне щастя! Тільки будьте завжди щирим, а я знаю, що я для Вас єдина».

Наставник і редактор Дмитро Донцов

Певні дослідники припускають, що Олена Теліга мала стосунки із багатьма відомими чоловіками, зокрема і з редактором журналу «Вісник» Дмитром Донцовим, у якому тоді друкувалася. Саме ідеолог українського націоналізму зміцнив патріотичні настрої Олени, а також називав її «милим створінням». При цьому, їй було 23, йому – 45.

Влітку 1933 року Теліга писала Наталці Лівицькій-Холодній про Донцова зовсім не як про наставника: «Натусенько, ти не уявляєш, який він мені дорогий. Не мені зорієнтуватися в тому, що це є: кохання, обожання, приязнь чи захоплення, чи не те, не друге й не третє. Але це почуття таке глибоке, що ти мусиш з ним погодитися. Мене мучає одне: при всій моїй великій любові до Михайла у мене нема до нього кохання. Життя є дуже тяжким для нас обидвох, а зокрема для мене, бо я з любови до Міші стараюся не показати йому брак кохання…».

Дмитро Донцов та Олена Теліга

Дружиною Донцова була у минулому воячка жіночої чоти УСС, поетка та феміністка, очільниця Союзу українок Марія Бачинська. Про Олену Телігу вона писала таке: «Чарівна жінка, повна індивідуальної жіночої принади. Говорила глибоким альтовим голосом, сміялася часто, закотисто. Мала регулярні риси обличчя, рівний ніс, виразні уста і живі очі, що вміли кидати блискавиці. Була вище середнього росту, шатенка, рівномірної будови і пристрасно любила танці. Розсипала свою зайвину перлисто: комусь там дотик рук, комусь гарячий сміх».

Як вважають дослідники творчості Олени Теліги, саме Донцову вона присвятила вірш «Подорожній»:

Гостре щастя, раптовним блиском мою душу до дна пропалить:

Не чужий ти, а свiй i близький, це ж на тебе я так чекала.

Втім, їхні шляхи розійшлися влітку 1941 року.

Син Василя Стефаника

Письменник та журналіст Юрій Клиновий (син Василя Стефаника) теж мав симпатію до Олени Теліги. Він присвятив їй цілий розділ у своїй книзі статей та есеїв «Моїм синам, моїм приятелям».

Вони зустрілися на дні народження Донцова у листопаді 1938 року. Того вечора Клиновий запросив Олену на танець. Поетеса була вправною танцюристкою: коли у них з чоловіком не було роботи у Варшаві, вона танцювала українські танки в нічних закладах, а чоловік їй акомпанував на бандурі.

Михайло Теліга з бандурою (фото сайту «Українки»)

Згодом Олена написала Клиновому лист, в якому згадала і той вечір та танець: «Ти потягнув мене в танок так владно, ніби я належу тільки тобі і нікому іншому». З того часу вона багато переписувалися, однак їхні стосунки охололи після розколу ОУН, а вони опинилися у різних частинах.

Олена Теліга любила фліртувати з багатьма чоловіками. Чи заходили ті стосунки далі ніж флірт – цього ніхто не знає. У 1940-х років у краківському часописі «Ілюстровані вісті» навіть з’явилася карикатура, на якій поруч зі словами пісні «А за мною, молодою, ходять хлопці чередою» намалювали Олену Телігу у капелюшку із кирпатим носом, а за нею – гурт хлопців і пес, який плентався позаду. Олена страшенно образилася, але не через хлопців, а собаку і зображення її фігури та надто задертого носа.

Михайло Теліга бачив кокетство дружини і ревнував. Зрештою, він пішов від Олени, а вона написала вірш «Вірність» і попросила його повернутися. Це спрацювало, і надалі Михайло не покидав дружини до смерті.

Подружжя Теліг (фото сайту «Українки»)

Улас Самчук

Попри те, що Олена Теліга виросла у російському середовищі, вона стала палкою націоналісткою. Жінка вступила в Організацію українських націоналістів (ОУН). З 1939 до 1941 року Теліга жила у Кракові, але готувалася до повернення в Київ. Саме у 1941 році Олена познайомилася з Уласом Самчуком. Письменник та журналіст їхню першу зустріч називав фатальною.

«Пригадую цю зустріч у подробицях. Заходжу до каварні. І враз по сходах вниз легко й звинно вбігає дівчина років двадцяти у прозорому, ясно-зеленому, плястиковому плащі. … І виявилося, що це не так дівчина двадцяти років, як елегантна пані років тридцяти, з прекрасним, темно-бронзовим волоссям, злегка кирпатим, кокетливим носиком і виразними, зеленкавими очима», – писав Улас Самчук у книзі спогадів «На білому коні».

Він часто бував у Теліг вдома і у спогадах про Олену писав таке: «Любила дружбу, ніжність, щирість, приязнь і тепло, як контраст до її бравурної, майже гусарської постави героїзму... Ми майже з першого слова стали і лишилися до кінця друзями».

Олена Теліга та Улас Самчук, 1941 рік (фото з Вікіпедії)

Після вторгнення німців у радянський союз, чимало українців повернулися з еміграції в Україну з надією відновити її незалежність. Олена Теліга та Улас Самчук теж вирішили нелегально перетнути кордон і добратися до окупованого Києва. Теліга з Самчуком спершу зупинилися у Львові, а згодом у Рівному, де разом працювали над газетою «Волинь». Втім, Олена хотіла повернутися у Київ.

«Вона готувалася до нього, як наречена до шлюбу, стільки шилося, перешивалося, примірялося, і все це для Києва. І от вона побачить його у такій макабричній подобі. Це вже не Варшава, не Краків і навіть не Львів. Тут треба ступати обережно, як по тонкому льоду, і мене це поважно турбує. Знаю, що завзята Олена не розуміє слова обережність, воно не для неї створене, її стихійна щирість й простота можуть бути для неї фатальними, але такі аргументи тепер ніякі аргументи, і годі їх повторювати», – писав про неї її товариш.

Тоді Олена писала у листах своєму чоловікові: «Любий мій, коханий! Вже так пізно. Бажаю тобі, як найдорожчого, здоров’я і успіху. Хай тебе Бог хоронить! Вірю, що ми зустрінемося живі і здорові і заживемо знов разом. Пам’ятай одно: яка я не є, але я тебе, рідного, дуже і дуже люблю і життя без тебе не уявляю».

Олена Теліга таки доїхала до Києва, а в листопаді 1941 року до неї приєднався і її чоловік. Там вона очолила створену Олегом Ольжичем Спілку українських письменників, редагувала тижневик «Литаври» та увійшла до складу Української Національної Ради.

Олена Теліга та Олег Ольжич

Однак взимку 1942 року у Києві почалися німецькі репресії. Олег Ольжич довго переконував подружжя Теліг їхати з Києва, але Олена заявила, що більше не покине місто.

7 лютого 1942 року гестапо заарештувало у Києві понад 200 українських діячів. 9 лютого Олена Теліга разом з чоловіком пішла на засідання Спілки письменників. Гестапо там влаштувало на неї засідку. Перед затриманням вони попросили вийти всіх, хто не належить до Спілки, однак Михайло Теліга залишився.

Ані дата розстрілу, ані точне місце поховання Олени та Михайла Теліг невідомі. Найімовірніше, їх стратили у лютому 1942 року у Бабиному Яру. Умовною датою смерті вважають 21 лютого. Як згодом казали про подружжя Теліг: вона померла за ідею, а він – за неї.

Подружжя Теліг загинуло в один день від рук нацистів

Олена Теліга прожила яскравих 36 років, залишила по собі лише 38 віршів і багато спогадів. Послухати подкаст можна на усіх платформах.