Марія Заньковецька стала першою українською народною артисткою. Ще за життя театр назвали її іменем. Вона однією з перших українок сама ініціювала розлучення, ще й сміливо визнала свою провину за невдале подружнє життя. Втім, так і не одружилась з тим, заради кого зруйнувала свій шлюб, але виховувала його сина. На піку слави її цькували колеги та обзивали старою. Ці факти не розповідають на уроках і навіть не пишуть у «Вікіпедії», та саме через такі історії ми сприймаємо відомих артистів як живих людей, які теж мали свої злети та падіння, моменти щастя і горя. Де виступала та кого кохала артистка Марія Заньковецька, у новому подкасті «Про любов» розповіло радіо «Ми з України».

Дворянка Адасовська

При народженні майбутня акторка мала прізвище Адасовська. Її батько Костянтин Адасовський був збіднілим дворянином-суддею зі села Заньки на Чернігівщині. Його рід походив з XVII ст. і належав до української шляхти. Мама – міщанка з Чернігова Марія Нефедова. Дід Марії був героєм наполеонівської війни. Родина була багатодітною.

Марія з сестрою Лідією та братом Євтухієм (1880-90-і рр)

Батько мав прекрасний баритон, і вони з Марією, яка володіла сильним мецо-сопрано, часто влаштовували домашні концерти для гостей. А ще дівчина співала у церковному хорі, який організував її тато, та виступала на аматорських концертах у селі. У Заньках казали, що її голос «проникав у саму душу».

Родина Адасовських (фото Держархіву кінофотофонодокументів Києва)

Після початкової освіти вдома вона пішла вчитися у приватний пансіон у Чернігів. Далі планувала вступати у консерваторію. Вже тоді Марія грала в ніжинському аматорському «Благородному театрі», який виставами збирав гроші для бідних студентів місцевого ліцею. Саме там вона познайомилася з молодим російським офіцером Олексієм Хлистовим.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Офіцерша Хлистова

У травні 1875 року Марія і Олексій одружилися у Заньках. Хлистов обіцяв не забороняти дружині виступати на сцені. Але після одруження з’ясувалося, що він мав на увазі, що дозволить їй займатися вокалом, але основним обов’язком жінки вважав турботу про дім та чоловіка. Тож про вступ у консерваторію довелося забути. Подружжя поїхало у фортецю Бендери на Бессарабії, куди Хлистова скерували на службу.

Перший чоловік Марії офіцер Олексій Хлистов

Туди на лікування приїхав прапорщик Микола Тобілевич, герой битви на Шипці, нагороджений хрестом за відвагу. Молодий, красивий українець, із чудовим голосом-підбаском.

«Одного разу Марія, акомпануючи собі на фортепіано, співала: “Коло млина, коло броду два голуби пили воду…”. Раптом до її голосу приєднався чоловічий, сильний, звучний голос, і вони вдвох доспівали пісню до кінця. Так відбулося їхнє знайомство», – писала у спогадах актриса Наталія Богомолець-Лазурська.

Марія Хлистова і офіцер Микола Тобілевич (фото з сайту «На скрижалях»)

Марія теж зачарувала Тобілевича. Він потрапив на одну з вистав, де вона грала роль бідної матері, яка втрачає дитину: вона підійшла до каміна, взяла сухе поліно й почала його колисати, наспівуючи колискову.

У Бендерах офіцерське товариство часто влаштовувало концерти та творчі вечори. На них Марія Хлистова була справжньою зіркою, часто – у дуеті з Миколою Тобілевичем. Саме з його ініціативи там організували кілька драматичних вистав за участі Марії. Тоді вона вперше виконала партію Наталки у п’єсі Котляревського «Наталка Полтавка», її чоловік зіграв Возного, а Тобілевич – коханого Наталки Петра. Захоплення театром дуже зблизило Марію та Миколу. Але Олексія Хлистова знову перевели по службі.

Маія Заньковецька у ролі Наталки Полтавки (фото з Wikimedia)

Влітку 1881 року подружжю Хлистових довелося переїжджати у Свеаборзьку фортецю в Фінляндії. Там Марія виступала на студентських концертах консерваторії, де її помітив керівник оперного театру в Гельсінгфорсі та запропонував долучитися до їхньої оперної трупи.

Водночас Марія підтримувала зв’язок з Тобілевичем, вони листувалися. І несподівано отримала від нього пропозицію: спробувати себе на українській сцені. На той момент він уже покинув військову службу і грав у трупі Марка Кропивницького під псевдонімом Садовський.

Марія зважилася їхати в Україну. Чоловік був проти, а в ті часи в Російській імперії жінки не мали власних документів. Для того, щоб кудись поїхати, їм потрібен був письмовий дозвіл від чоловіка чи батька. А якщо дружина не повернеться, чоловік мав право змусити її. Зрештою Марія отримала дозвіл на 3 місяці, а Тобілевичу написала: «Приїду дебютувати. Якщо сподобаюсь публіці, умови на місці… Ваш друг Марія Хлистова».

Перший професійний український театр

Марія вирушила у Єлисаветград (Кропивницький). Там вона дебютувала в «Театрі корифеїв» – новоствореній трупі Марка Кропивницького у головній ролі в «Наталці Полтавці». Це була її перша роль на професійній сцені. За псевдо взяла собі топонім рідного села – Заньковецька. Батько заборонив їй використовувати дівоче прізвище. Він вважав, що вона соромить родину тим, що поїхала від чоловіка та обрала сцену. З цієї ж причини і чоловік заборонив використовувати своє прізвище. Так з’явилася Марія Заньковецька, яка пішла проти волі двох важливих у своєму житті чоловіків. Глядачі ж були вражені її грою та неймовірним голосом. Театральна кар’єра Марії розвивалася стрімко, як і стосунки з Тобілевичем-Садовським.

Кропивницький музично-драматичний театр (фото ZAXID.NET)

У 1887 році Заньковецька подає на розлучення. Під час сварки розгніваний Хлистов штовхнув вагітну Марію, аж вона впала і втратила дитину. Причиною розлучення Заньковецька офіційно визнавала свою поведінку. Марія Хлистова отримала офіційний дозвіл Священного Синоду на розлучення, у лютому 1888 року їхній шлюб з Хлистовим розірвали через перелюб дружини. За умовами цього документа, чоловікові дозволяли брати новий шлюб, а дружині – ні. На Заньковецьку наклали церковну єпитимію на сім років, впродовж яких вона мала покутувати свій гріх у монастирі. На монастир артистка не мала часу, але й одружитися з Садовським офіційно не могла.

Пам’ятник Наталці Полтавці біля театру у Кропивницькому (фото ZAXID.NET)

Весь цей час Марія Заньковецька гастролювала Україною у складі різних театральних труп, де її чекали аншлаги, овації та море квітів. Листування з Садовським зафіксувало ніжні звертання закоханих: «кицюня», «любе цяцятко», «цапочка», «коханятко». Свої листи Микола підписував «Твій навіки Кока», але, як з’ясувалося, у Садовського була не одна «кицюня»… Заньковецька знала про його інтрижки і дуже страждала, адже заради нього вона порвала з родиною та церквою.

Заньковецька не витримує зрад коханого, вона не раз кидає театр і його, але знову повертається. Однак за деякий час новим ударом стала вагітність однієї з коханок Садовського. Тоді Заньковецька знову перервала гастролі в Тифлісі, поїхала у рідні Заньки, а потім у Київ. Там її прийняли у родині Старицьких-Лисенків.

Трупа Кропивницького у 1880-х рр, у центрі сидять Заньковецька, Кропивницький, Садовський (фото з Вікіпедії)

У лютому 1900 року у виставі Старицького «Циганка Аза» у Київському театрі Садовський отримав головну роль. Марія Заньковецька прийшла на виставу у білій перуці, купила квиток у перший ряд і після другого акту підійшла до сцени, щоб театрально кинути йому білу троянду. Їхні стосунки знову відродилися і стали доволі гармонійними. А коханка, яка народила сина від Садовського, залишила дитину йому і поїхала. Малий Юрко називав мамою Марію.

У той час Заньковецька була змушена конкурувати за увагу Тобілевича не лише з його пасіями, але й сестрою. Микола дає багато ролей своїй сестрі Марії Садовській-Барілотті. За 12 років роботи в театрі вона зіграла майже всі жіночі ролі – в «Наталці Полтавці», «Запорожці за Дунаєм» та «Утопленій». Між акторками була жорстка конкуренція, зрештою, Садовська-Барілотті покинула трупу.

Микола Садовський у театральному костюмі (фото з Вікіпедії)

Микола Садовський не змінився, він зійшовся з іншою жінкою, яка народила йому вже другого сина. Не спинився він і тоді, коли в театр прийшла молода і красива учениця Заньковецької Марія Малиш-Федорець. Особливого таланту у неї не було, але Садовському це не заважало. Нова коханка Садовського привселюдно грубіянила Заньковецькій, могла зірвати спектакль і мало зважала на інших. У 1909 році Заньковецька остаточно втратила не лише коханого, а й свого названого сина Юрка. Хлопчик захворів на запалення легень і невдовзі помер. Того року Марія Заньковецька відзначила 25-річний ювілей творчості, залишила театр Садовського і його самого. Стосунки, які тривали 27 років, нарешті закінчилися.

Театр її імені та перша народна артистка

Надалі Марія грала у мандрівних трупах. Щоб допомогти організувати гастролі Гуцульського народного театру, віддавала під заставу свої коштовності.

1918 року Заньковецька долучилася до театру Саксаганського, але колеги її відверто цькували. Так звані радянські артисти писали на неї анонімні доноси, її критикували з ейджистськими закидами у пресі. 1918 року гетьман Павло Скоропадський призначив їй довічну державну пенсію.

Панас Саксаганський, Микола Садовський та Марія Заньковецька на сцені

Тим часом більшовики активно користувалися іменем Заньковецької та її всенародною славою. У 1922 році створили театр її імені та першій присудили звання «народної артистки Української РСР». Марія ж радянський театр називала «вертепом». До самої смерті вони прожила у родичів у Києві.

Марія Заньковецька у дорослому віці (фото Держархіву кінофотофонодокументів Києва)

У часи УНР Садовський вирішив емігрувати. Наприкінці 1922 року Заньковецька отримала від нього лист з Ужгорода. Що у ньому було і чи відповіла йому Марія, дізнавайтесь у подкасті. Його можна послухати на усіх платформах.

Могили Заньковецької і Садовського на Байковому кладовищі (фото Uahistory)

У лютому 1933 року помер Микола Садовський. Трохи більше ніж за рік, у жовтні 1934 року, померла Заньковецька. Вони поховані поруч на Байковому кладовищі.