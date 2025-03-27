27 березня відзначають Всесвітній день театру. У цей день пропонуємо розповідь про репертуар українських театрів Львова періоду міжвоєння (1920-1930-і роки), коли після закінчення Першої світової війни українці продовжували боротися за право на власну ідентичність, мову і культуру. Відповідно, вистави були українською мовою, за творами українських класиків. Але не тільки: режисери розуміли, що треба завойовувати масового глядача, і пропонували не лише класику, але й вар’єте, розважальні оперетки і політичну сатиру.

На цю тему у Львівському фотомузеї прочитав лекцію дослідник теми Роман Лаврентій – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка.

«Руська бесіда» і Український театр

У роки міжвоєння XX ст. українське театральне життя Львова, як і вся культура, мало великі перепони для розвитку. Після боротьби і короткотривалої доби УНР і ЗУНР українці знову стають розділеними між кількома державами. На Галичині український театр практично не мав державної підтримки. Тому тут працюють здебільшого приватні театри, які ледь виживають. Українські актори виступають в залах Народного дому та Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка, орендують сцени Оперного та Малого театру на Городоцькій (театр Лесі Українки), єврейського театру «Новинок» на вул. Куліша і Casino de Pari (Театр Курбаса).

«Гарантією того, що театри будуть показувати якісний національний продукт, була якась національна інституція. І такою інституцією ще з середини XIX століття є “Руська (Українська) бесіда”», – пояснює Роман Лаврентій.

Український народний театр товариства «Українська бесіда» існував від 1864 до 1924 року, працював в Українському народному домі і теперішньому музколеджі імені Станіслава Людкевича (тоді це був Вищий музичний інститут імені Миколи Лисенка).

Український народний дім (тепер Будинок офіцерів на вул. Театральній)

Керівником Українського народного театру товариства «Українська бесіда» у 1921-23 роках був Олександр Загаров (фон Фессінг) – русифікований німець, одружений з полькою, але з дуже проукраїнськими поглядами.

«Його запросили до Львова, тому що він перед тим очолював театр в Києві. Це був один з перших національних державних театрів Києва періоду УНР, коли в 1918 році створили перші за всю історію України державні театри. Психологічний театр не був знайомий галицькій публіці, тому його для цього запросили. Але він ставив переважно класику», – розповідає театрознавець.

Режисер і художній керівник театру «Українська бесіда» в 1921-1923 рр. Олександр Загаров

Другим режисером цього театру був Йосип Гірняк, який ставив музично-драматичний репертуар – опери, оперети, музичні комедії.

А тогочасне суспільство вимагало змін, щоб театр модернізувався, ставив не класику, а актуальні теми, показував сучасних героїв. У той період суспільство нагнітається, політизується, розповідає театрознавець. Однак польська влада перешкоджає ставити патріотичні вистави.

«Де йдеться про якісь етнографічні постановки, поляки не роблять перешкод. А там, де йдеться про патріотизм, новаторства, чиниться такий мовчазний адміністративний тиск і опір цій українській модернізації. Тому що кожному колонізаторові вигідно, щоби колонізований був на провінційному рівні, затиснутий в певні рамки і не піднімався до якихось високих ні естетичних, ні філософських, ні політичних проблем», – каже Роман Лаврентій.

Сцена з вистави «Сонце руїни» театру «Руської Бесіди» за участю Леся Курбаса, 1913 рік (листівка з Вікіпедії)

Загарову не давали можливості розвиватися, заборонили виступати українською мовою зі сцени оперного театру. Він написав критичну замітку, за що його потім дуже утискали. Керівником театру він пропрацював у Львові лише два сезони і переїхав на Закарпаття.

Трупа кооперативу «Український театр» під дирекцією Йосипа Стадника у 1927-1929 роках виступала в коледжі Людкевича. Дослідник зазначає, що зоряний час Йосипа Стадника був до Першої світової, він після Миколи Садовського очолював театр товариства «Руська бесіда». Його родзинкою був музичний репертуар.

«Саме Йосип Стадник поставив низку високих професійних успішних опер. Він запрошував гастролерів, які працювали в академічних театрах Львова, Відня, Будапешта, але влітку йшли на канікули. І в цей час Стадник їх запрошував у свій театр на літній сезон. Галицькі актори в три рази менше заробляли, ніж колеги в театрі Садовського в Києві, але ставили в 1,5-2 рази більше опер», – відзначає Роман Лаврентій.

Зоряною оперою Стадника була «Мадам Батерфляй», яку він поставив ще в 1909 році: це була українська прапрем’єра, ніхто до нього не ставив її українською мовою.

Сцена з вистави «Мадам Батерфляй» в театрі Стадника (фото з архіву Наталії Миронюк)

Але водночас Стадник ставить оперету «Орлов», яка каже лектор сучасними фразами, про «хороших русских»: як російські емігранти, втікаючи від більшовиків, опинилась на Заході і страждають, хочуть повернутися на батьківщину. Окрім такого репертуару, режисеру закидали, що він консервативний і не змінюється.

Театр ставив багато розважального репертуару, опереткового, який не виховував і патріотично не розвивав. Дмитро Паліїв у 1929 році писав у «Новому часі»: «Львів гине як українське місто. Перша українська енциклопедія виходить в Коломиї. Єдиний український музичний журнал видає Дрогобич. Показовий національний театр – у Станіславові».

Український театр Йосипа Стадника, 1931 рік (фото з презентації Романа Лаврентія)

Маскультура в приватних театрах

В умовах відсутності державного фінансування з’являються приватні театри. Вони працюють, зокрема, з розважальним контентом.

«Української популярної культури в той час майже немає, вона не звучить масово зі сцени. І саме міжвоєнний період ставить собі за завдання модернізуватися в цьому напрямку і здобути цей популярний міський простір», – продовжує розповідь Роман Лаврентій.

Театр «Співомовки» Ярослава Давидовича (1921, «Уль», вул. Стефаника, 10) ставить популярні літературні твори, кабаре або ревю, але навіть в них режисер шукає якісь патріотичні моменти. У таких п’єсах висміювали москалів, пристосуванців (хрунів), робили на них сатиричні пародійні сценки.

Літературно-артистичний театр «Розрада» Ярослава Давидовича (1921-22 рр., «Уль», Стефаника, 10) практикує жанр естрадного театру. Там могли показувати уривки з класичних опер, робили концертні номери. Він працював в стилі «капусника».

Літературно-мистецький театр «Ul redivivus» (фото сучасне з Google Street View)

Незалежний людовий театр Володимира Блавацького (1926-27) працював у приміщенні ВМІ ім. Лисенка, але водночас ставив вистави на Замарстинові, Підзамчі, Богданівці, Левандівці. Тобто він їздив по робітничих передмістях, де ставили українську класику – «Наталка-Полтавка», «Сватання на Гончарівці».

«Блавацький говорив про те, що ми маємо маси людей, які лишилися поза кадром. Українська культура дбає про високе мистецтво, але цей масовий глядач не піде на високе мистецтво, треба йому дати національний продукт. І ця робітнича декласована денаціоналізована маса має бути за Україну», – розповідає дослідник.

«Вертеп наших днів» Романа Купчинського і Лева Лепкого. Це перший український ляльковий театр для дорослого глядача, гротескно-сатиричний, який ставить політичні сценки. Авторами є січові стрільці. У театрі показували портретні ляльки, які копіювали політиків.

Цей професійно-аматорський театр не працював постійно, вони робили турне на кілька місяців. Так сезонно він існував 5-7 років, але саме цей театр доїхав з гастролями до Америки.

Ляльки гротескного театру «Вертеп наших днів» (фото з презентації Романа Лаврентія)

Львівський український театр ревю «Цвіркун» (1931-1938) орендував зали у сьогоднішньому театрі ляльок. Тоді це була реміснича палата. Керівником театру був Петро Сорока. Репертуар теж орієнтувався на масового глядача, запрошував на скетчі, співи і танці.

Актори театру «Цвіркун» (фото з презентації Романа Лаврентія)

Водночас у Львові був і прорадянський робітничий театр. «Йдеться про 1920-ті роки, коли робітники ще вірили в те, що Радянський союз – це рай із соціальною справедливістю», – каже Роман Лаврентій. Але значна частина галицького суспільства дуже скептично ставилася до того театру і вважала його агентом «русского миру».

Масовий театральний аматорський рух запустила також «Просвіта». Це була реакція на денаціоналізацію краю. Вони гастролювали маленькими містечками, часто ставили вистави просто неба.

Театр «Просвіти» (фото НТШ)

З часом цитати з вистав, пісні, які вперше прозвучали на сцені, вийшли за межі театру і стали частиною популярної культури. Так сценічні жарти театру «Цвіркун» видали книжечкою, їх потім ставили аматорські театри. Пісня «Гуцулка Ксеня», як і стрілецька «Ой у лузі червона калина», теж вперше прозвучали на сцені. А перше українське танго автора Ярослава Барнича – із репертуару театру «Криве дзеркало» Яреми Стадника.