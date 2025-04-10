Архів виявили під викорчуваним негодою деревом

Мешканці гірського села Козаківка (Бряза) Болехівської громади на Івано-Франківщині знайшли бідони з архівом ОУН, які були закопаними в лісі близько 80 років. Історичну знахідку вдалося виявити 4 квітня під вивернутим після негоди деревом. В алюмінієвому бідоні були близько 50 документів ОУН різними мовами. Про знахідку розповіли на «Суспільному».

Документи знайшли приблизно за кілометр від бункера воячки УПА – редакторки, письменниці і працівниці головного осередку пропаганди Богдани Світлик на псевдо «Доля», де бував і референт пропаганди Проводу ОУН Петро Федун «Полтава».

«Буря перевернула дерево, і люди побачили частину зламаної якоїсь металевої посудини. І коли дізналися, що це документи, вони одразу зв’язалися з нами, – каже голова первинного осередку пошуково-історичного клубу «Тустань» села Тисів Віктор Савчук. – Самі розумієте, НКВС і радянщина знищили все. Архіву ОУН як такого взагалі не існує, а тут матінка-природа сама показала, он він – по наших лісах».

У бідоні була переважно пропагандистська література (фото Суспільного)

Директор комунального підприємства «Пам’ять» Василь Тимків каже, це одна з наймасштабніших знахідок на Прикарпатті. Вперше знайшли документи, які належали провідним структурам українського підпілля. Тут збережені щонайменше пів сотні документів, виданих у 1948-1950 роках, – пропагандистські видання Організації українських націоналістів та УПА.

Документи у поганому стані, але над їхнім відновленням працюватимуть фахівці (фото Суспільного)

«Ці видання, вочевидь, належали осередку пропаганди Української головної визвольної ради. Це своєрідний підпільний уряд, який був створений ОУН. Він би мав представляти українську державу у стані війни. Очільником бюро інформації Української головної визвольної ради був Петро "Полтава" Федун. Можливо, це міг бути частково його особистий архів або структури, яку він очолював», – припускає Василь Тимків.

Серед знахідок є брошурка «Вказівка батькам у вихованні дітей». Попри комуністичну пропаганду у навчальних закладах, ОУН давала рекомендації батькам, як виховувати національно свідомих дітей, зазначає Василь Тимків.

Серед матеріалів є література для патріотичного виховання дітей (фото Суспільного)

Далі над відновленням документів працюватимуть фахівці підприємства «Пам’ять», а також історик і реставратор Анатолій Євстигнєєв. Він припускає, що частину документів можна відновити швидко, відновлення інших може затягнутися на кілька років.

«Я вперше бачу, що документи в такому гарному стані. На це вплинуло те, що вони були вологими. Тобто не було кисню, вони не висохли. Найгірше буде з архівними документами, які були у болоті», – зазначає Анатолій Євстигнєєв.

У найгіршому стані – документи (фото Суспільного)

Документи в бідоні знайшли приблизно за кілометр від бункера воячки УПА – редакторки і письменниці Богдани Світлик на псевдо «Доля». Криївку у 2018 році виявила пошукова група «Роберт». Її керівник Микола Торко каже, що документи, ймовірно, друкувала Богдана Світлик: «У 1948 році цей бункер ліквідували. Можливо, що цей архів якраз із бункера. Вони ж не тримали всі архіви в криївці, бо була небезпека виявлення. Тож такі речі вони ховали поза ними».

Серед знахідок є звернення до інших націй під окупацією більшовиків. Тут є документи російською мовою – для росіян.

Звернення до братнього чеського і словацького народів (фото Суспільного)

Після реставрації документи експонуватимуть у музеї історичних знахідок села Тисів. Загалом у Болехівській громаді пошукові групи не раз знаходили архіви ОУН, зокрема навчальні матеріали для новобранців. Найчастіше виявляють побутові речі повстанців, військове спорядження, боєприпаси, сумки, значки та кокарди.

Село Козаківка до 1946 року називалося Брєза або Бряза. Історичні джерела повідомляють, що неподалік від села діяла старшинська школа УПА «Імені героя Крут Георгія Пипського – Олені». 2020 року там вже знайшли бідон з повстанським архівом. У селі народився сотник УПА Іван Кобилинець (псевдо «Козак», «Сокіл») та загинув сотник УПА Юсип Ярослав-«Журавель», командир куреня «Промінь», заступник командира ТВ-23 «Магура».