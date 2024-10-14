Шляхами упівців: місця, де боролись за незалежність України
Музеї та меморіальні криївки вояків УПА на Львівщині0
14 жовтня свідомі українці вшановують пам’ять борців за незалежність України XX століття. Цей день вважається офіційною датою створення Української повстанської армії. Без озброєння, політичної підтримки держав-союзниць, великої кількості добровольців ці борці ставили інтереси народу вище своїх і фактично приносили свої життя в жертву. ZAXID.NET розповідає про осередки упівців на Львівщині, які зараз є меморіальними і туристичними місцями.
«Гніздо яструба»
На півночі Львівщини, на межі Галичини і Волині у селі Яструбичі Шептицького району зараз працює локація «Гніздо яструба». Там розповідають історію однієї з упівських криївок і шістьох борців, які в ній прийняли свій останній бій 1949 року. Для відвідувачів організовують квести, змагання, відпочинок на природі. На місці криївки біля лісу стоїть символічний хрест.
Речі упівців для квесту у «Гнізді яструба» (фото ZAXID.NET)
Криївка у куполі церкви
У 120-річній церкві гірського прикордонного села Плоске Самбірського району виявили криївку, в якій ховалися від облав більшовиків місцеві чоловіки, зокрема і упівці. Там на стінах купола виявили підписи людей і їхню переписку, а також багато куль. Криївку викрили 1946 року через зраду місцевих. На той час там перебувало 7 чоловіків, серед них упівець Михайло Кравець, який лікувався у селі після поранення. Усіх сильно побили, а потім виселили на Сибір. Зараз криївку у куполі церкви відновлюють і включили її в туристичні маршрути у проєкті «Бойко Мандри».
Криївку виявили у церкві Михайла села Плоске на Самбірщині (фото Альони Малашиної)
Музей Шухевича
Музей головнокомандувача УПА генерал-хорунжого Романа Шухевича розташований на Білогорщі у Львові. Однак вороги досі його бояться і воюють з мертвими: у день народження Степана Бандери 1 січня у музей влучив російський Shahed. У цьому приватному будинку була остання штаб-квартира Шухевича. Там він мав схованку на випадок облав і там прийняв останній бій. Поки місто і громадськість вирішують, як відбудовуватимуть музей, можна оглянути його віртуальну копію.
Криївка-типографія УПА у Басівці
У цю саму дату, 1 січня, але 2017 року невідомі хотіли знищити також криївку-музей УПА біля села Басівка Львівського району. Її підпалили, однак за деякий час музей знову відновили. Колись там була підпільна типографія УПА. А 1955 року на цьому місці відбувся бій між трьома упівцями і загоном НКВС. Зараз музей складається з двох приміщень, з’єднаних тунелем. У них зберігаються речі борців, друкарські машинки, якими друкували листівки, облаштована мінікаплиця.
Криївка-типографія у Басівці (фото Наталії Новіцької)
Народний музей УПА у Кавському
Народний музей визвольної боротьби ОУН-УПА працює у с. Кавське на Стрийщині. У народному домі зібрані однострої січових стрільців та воїнів УПА, оригінальні документи із розсекречених архівів управління НКВС колишньої Дрогобицької області, друкарська машинка та речі повстанців, знайдені 1997 року у криївці в Белецькому лісі, вишивки, які гаптували у сталінських таборах, документи ОУН та унікальні світлини. А ще тут зберігають лист-рукопис Степана Бандери 28 березня 1956 року, який він написав друзям до США.
Музей визвольної боротьби у Кавському (фото Стрийської міськради)
У Львові також є Музей визвольної боротьби, який, проте, тимчасово не працює, багато про ті часи розкажуть у Меморіальному музеї «Тюрма на Лонцького». Упівські сховки і криївки були у багатьох селах не лише західних областей. Наші бабці і дідусі були свідками тих подій, багато родинних історій переплетені з історією визвольної боротьби українців, яка триває досі.