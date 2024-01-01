Більшість експонатів з музею вивезли, зруйнована частина експозиції і сам будинок

Знищений 1 січня російським «шахедом» Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича відбудують. У цьому запевнив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ми відновимо його після Перемоги. Музей буде масштабнішим і там обовʼязково буде частина присвячена нашій сьогоднішній боротьбі. Переможній боротьбі за Незалежність, частиною якої є Шухевич, Бандера, Коновалець, тисячі і мільйони українців», – написав мер Львова 1 січня.

Як повідомили у Львівському історичному музеї, філією якого є музей Шухевича, будівля зруйнована повністю, збитки оцінюють у 2 млн 258 тис. грн. Через руйнування і пожежу знищено частину експозиції. Збитки втраченого майна ще підраховують.

«Втрачені меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського та скульптура Степана Бандери авторства Ярослава Троцька. Решта близько 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони у безпеці», – зазначили на сторінці Львівського історичного музею.

Хоча згодом з’явилася інформація, що бронзове погруддя Шухевича вціліло. А колеги-музейники висловили готовність поділитися експонатами. Директор Дому Франка Богдан Тихолоз написав, що готовий передати рояль, а засновник Музею-архіву преси Вахтанг Кіпіані – книги і періодичні видання.

Тим часом співзасновник компанії Skeiron Андрій Гривняк нагадав про напрацювання, яке може стати в нагоді при відновленні музею. У 2021 році компанія Skeiron, яка займається оцифруванням пам’яток архітектури, зробила 3D модель музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Відсканована віртуальна копія може допомогти при відбудові, також з нею можуть ознайомитися ті, хто не встиг відвідати музей наживо.

До слова, згодом Петро Порошенко також висловив готовність відбудувати музей коштом його фонду.

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вул. Білогорща, 76а створили 2001 року у будинку, де була його штаб-квартира. На першому поверсі була тематична експозиція, де розповідають про родину Шухевичів, юнацькі роки Романа, його військово-політичну діяльність та визвольний рух. На другому поверсі була житлова кімната зі збереженими речима побуту під час перебування там командира УПА. Також там була обладнана криївка при вході на горище. Саме там відбувся останній бій Романа Шухевича з підрозділом МДБ 5 березня 1950 року, під час якого він загинув.