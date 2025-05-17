Тістечка «їжачки» – це солодкий спогад з дитинства, знайомий багатьом. Ніжні, в міру вологі всередині та вкриті шаром шоколадної глазурі з кокосовою стружкою. Якщо вам хочеться зануритися у ностальгію або познайомити нове покоління з улюбленими десертами, цей рецепт саме для вас.

Інгредієнти:

для коржа:

цукор – 150 г;

маргарин – 150 г;

мед – 2 ст. л.;

сметана – 200 г;

сода – 1 ч. л.;

яйце – 1 шт.;

борошно приблизно – 400 г;

для помадки:

какао – 2 ст. л.;

цукор – 1 скл.;

масло – 200 г;

молоко – 1 скл.;

для посипки:

кокосова стружка або терті вафлі – за смаком.

Спосіб приготування:

У великій мисці змішайте цукор, розтоплений маргарин, мед, сметану, яйце та соду. Поступово додавайте борошно, замішуючи м’яке, трохи липке тісто. За потреби трохи додайте борошна, але не переборщіть – тісто має залишатися м’яким, пише «Сім’я і дім».

Викладіть тісто на змащене або застелене пергаментом велике деко, розрівняйте. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 20-25 хвилин, доки корж не стане рум’яним. Готовий корж охолодіть і наріжте на порційні шматочки – ромбиками, квадратиками або трикутниками.

У сотейнику з’єднайте какао, цукор, молоко та масло. Варіть суміш на повільному вогні приблизно 15 хвилин, постійно помішуючи, поки вона не загусне і не стане блискучою.

Кожен шматочок коржа вмочіть у гарячу шоколадну помадку, дайте стекти зайвій рідині, після чого обкачайте у кокосовій стружці або подрібнених вафлях.

Дайте тістечкам повністю застигнути і смакуйте.