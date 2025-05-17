Тістечка «їжачки», як з дитинства. Рецепт дня0
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Тістечка «їжачки» – це солодкий спогад з дитинства, знайомий багатьом. Ніжні, в міру вологі всередині та вкриті шаром шоколадної глазурі з кокосовою стружкою. Якщо вам хочеться зануритися у ностальгію або познайомити нове покоління з улюбленими десертами, цей рецепт саме для вас.
Інгредієнти:
для коржа:
- цукор – 150 г;
- маргарин – 150 г;
- мед – 2 ст. л.;
- сметана – 200 г;
- сода – 1 ч. л.;
- яйце – 1 шт.;
- борошно приблизно – 400 г;
для помадки:
- какао – 2 ст. л.;
- цукор – 1 скл.;
- масло – 200 г;
- молоко – 1 скл.;
для посипки:
- кокосова стружка або терті вафлі – за смаком.
Спосіб приготування:
У великій мисці змішайте цукор, розтоплений маргарин, мед, сметану, яйце та соду. Поступово додавайте борошно, замішуючи м’яке, трохи липке тісто. За потреби трохи додайте борошна, але не переборщіть – тісто має залишатися м’яким, пише «Сім’я і дім».
Викладіть тісто на змащене або застелене пергаментом велике деко, розрівняйте. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 20-25 хвилин, доки корж не стане рум’яним. Готовий корж охолодіть і наріжте на порційні шматочки – ромбиками, квадратиками або трикутниками.
У сотейнику з’єднайте какао, цукор, молоко та масло. Варіть суміш на повільному вогні приблизно 15 хвилин, постійно помішуючи, поки вона не загусне і не стане блискучою.
Кожен шматочок коржа вмочіть у гарячу шоколадну помадку, дайте стекти зайвій рідині, після чого обкачайте у кокосовій стружці або подрібнених вафлях.
Дайте тістечкам повністю застигнути і смакуйте.