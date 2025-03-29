Для приготування рогаликів на сметані у цьому рецепті ми не будемо використовувати дріжджі, розпушувач, цукор або яйця. Після того як тісто буде замішане, його потрібно залишити охолоджуватись у холодильнику на мінімум 30 хвилин. Для начинки підійде ваше улюблене густе варення або джем.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 400 г;

400 г; масло вершкове 73% – 200 г;

200 г; сметана 20% – 200 г;

200 г; сіль – 2 г;

2 г; повидло – 200 г;

200 г; цукрова пудра за смаком.

Спосіб приготування:

Для початку просійте борошно і додайте дрібку солі. Потім натріть на тертці охолоджене вершкове масло і змішайте його з борошном до утворення крихкої текстури, пише Shuba.

Додайте сметану і перемішайте все ложкою. Після цього замісіть тісто руками, поки воно не стане еластичним і щільним. Перекладіть його в пакет і залиште охолоджуватись у холодильнику на 20-30 хвилин.

Присипте стіл борошном і розділіть тісто на дві рівні частини. Одну частину розкачайте до товщини 2-3 мм. Розріжте тісто на трикутники. На кожен трикутник покладіть начинку та обережно загорніть у вигляді рогалика.

Аналогічно поступіть і з другою половиною тіста.

Викладіть сформовані рогалики на деко, застелене пергаментом, кінчиком вниз. Випікайте в розігрітій до 170 °C духовці протягом 35-40 хвилин.

Після випікання посипте рогалики цукровою пудрою за бажанням.