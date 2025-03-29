Рогалики на сметані. Рецепт дня0
До теми
- Пухкі пиріжки з капустою. Рецепт дня ZAXID.NET
- Панський дерун з грибами. Рецепт дня ZAXID.NET
- Перевернутий пиріг з яблуками. Рецепт дня ZAXID.NET
Для приготування рогаликів на сметані у цьому рецепті ми не будемо використовувати дріжджі, розпушувач, цукор або яйця. Після того як тісто буде замішане, його потрібно залишити охолоджуватись у холодильнику на мінімум 30 хвилин. Для начинки підійде ваше улюблене густе варення або джем.
Інгредієнти:
- 400 г;
- 200 г;
- 200 г;
- 2 г;
- 200 г;
- за смаком.
Спосіб приготування:
Для початку просійте борошно і додайте дрібку солі. Потім натріть на тертці охолоджене вершкове масло і змішайте його з борошном до утворення крихкої текстури, пише Shuba.
Додайте сметану і перемішайте все ложкою. Після цього замісіть тісто руками, поки воно не стане еластичним і щільним. Перекладіть його в пакет і залиште охолоджуватись у холодильнику на 20-30 хвилин.
Присипте стіл борошном і розділіть тісто на дві рівні частини. Одну частину розкачайте до товщини 2-3 мм. Розріжте тісто на трикутники. На кожен трикутник покладіть начинку та обережно загорніть у вигляді рогалика.
Аналогічно поступіть і з другою половиною тіста.
Викладіть сформовані рогалики на деко, застелене пергаментом, кінчиком вниз. Випікайте в розігрітій до 170 °C духовці протягом 35-40 хвилин.
Після випікання посипте рогалики цукровою пудрою за бажанням.