Панський дерун з грибами – це класична страва, яка поєднує простоту картопляних дерунів та багатий смак грибів.

Інгредієнти:

для дерунів:

картопля – 500 г;

500 г; цибуля жовта ріпчаста – 1/2 шт.;

1/2 шт.; зубки часнику – 1 шт.;

1 шт.; сметана 15% – 1 ст. л.;

1 ст. л.; яйця курячі – 1 шт.;

1 шт.; сіль за смаком;

для начинки:

печериці – 200 г;

200 г; білі гриби, сушені – 20 г;

20 г; цибуля жовта ріпчаста – 1/2 шт.;

1/2 шт.; зубки часнику – 1 шт.;

1 шт.; сметана 15% – 100 мл;

100 мл; сіль за смаком;

за смаком; перець духмяний мелений за смаком.

Спосіб приготування:

Білі гриби замочують, а печериці дрібно нарізають. Цибулю натирають на дрібній терці для дерунів і начинки, пише Shuba.

Картоплю натирають, зливають зайву рідину, але не відтискають. Потім додають інші інгредієнти і добре перемішують.

Для начинки обсмажують цибулю до золотистого кольору, додають гриби, а через кілька хвилин часник і решту інгредієнтів. Все готується ще кілька хвилин.

Деруни смажать на повільному вогні до золотавої скоринки з одного боку, потім обережно перевертають за допомогою тарілки. На одну половину викладають начинку, накривають другою половиною і смажать ще кілька хвилин.

Перед подачею змащують сметаною і подають на стіл.