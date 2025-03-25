Панський дерун з грибами. Рецепт дня0
Панський дерун з грибами – це класична страва, яка поєднує простоту картопляних дерунів та багатий смак грибів.
Інгредієнти:
для дерунів:
- 500 г;
- 1/2 шт.;
- 1 шт.;
- 1 ст. л.;
- 1 шт.;
- за смаком;
для начинки:
- 200 г;
- 20 г;
- 1/2 шт.;
- 1 шт.;
- 100 мл;
- за смаком;
- за смаком.
Спосіб приготування:
Білі гриби замочують, а печериці дрібно нарізають. Цибулю натирають на дрібній терці для дерунів і начинки, пише Shuba.
Картоплю натирають, зливають зайву рідину, але не відтискають. Потім додають інші інгредієнти і добре перемішують.
Для начинки обсмажують цибулю до золотистого кольору, додають гриби, а через кілька хвилин часник і решту інгредієнтів. Все готується ще кілька хвилин.
Деруни смажать на повільному вогні до золотавої скоринки з одного боку, потім обережно перевертають за допомогою тарілки. На одну половину викладають начинку, накривають другою половиною і смажать ще кілька хвилин.
Перед подачею змащують сметаною і подають на стіл.