Деруни – страва відома, класична та майже усіма улюблена. Хочемо нагадати про нестаріючу класику та розповімо про кілька лайфхаків.

Інгредієнти: (на 4 порції)

картопля 1 кг.

яйце 1 шт.

олія 50 мл

цибуля 1 шт.

сіль, перець за смаком

Можна додати трохи борошна, але воно робить картопляну масу важчою (фото Depositphots)

Картоплю та цибулю почистити та натерти на дрібній терці. Звичайно, найкраще це зробити на комбайні. Додати яйце, посолити, поперчити та добре перемішати.

Розігріти в пательні 2-3 ст. ложки олії. Викладайте деруни на сковорідку в формі оладок.

Подавати зі сметаною або грибним соусом. Його рецепт, а також рецепт інших соусів можна знайти тут.

П’ять способів, щоб картопля не темніла:

Можна додавати до картоплі різні овочі, проте оскільки в них менше крохмалю, його потрібно компенсувати борошном (фото Depositphots)

У натерту картоплю можна додати столову ложку сметани або будь-якого іншого кисломолочного продукту.

Цибуля також сповільнює потемніння картоплі, тому її варто додавати якомога скоріше.

Можна додати трохи гарячого молока, але варто вважати, щоб маса не стала надто рідкою. Якщо ж так сталося, то можна додати пару столових ложок борошна.

Лимонний сік також перешкоджає картоплі темніти.

Щоб виграти час потрібно використати кухонний комбайн. Тоді картопля просто не встигне потемніти.

Що можна додати до дерунів?

Якщо ліньки смажити деруни з фаршем всередині, то можна просто його змішати з картоплею (фото Depositphots)

Фарш: до 200-300 грамів будь-якого фаршу (курячий, мішаний, яловичий тощо) додати одну подрібнену цибулю, сіль і перець. Спочатку на пательню викладіть картопляну масу, потім трохи фаршу, потім знову картоплю. Смажити з двох боків по 5-7 хв. Щоб мати гарантію, що фарш добре приготується, можна його попередньо обсмажити окремо.

Гриби: замість фаршу можна посмажити подрібнені печериці з цибулею. Далі – так само як з фаршем.

Гриби є ідеальним доповненням до картоплі (фото Depositphots)

Овочі: частину картоплі можна замінити морквою або гарбузом, у цьому випадку краще додати до тіста 2-3 ст.л. борошна.