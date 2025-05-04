Ароматна, свіжа й легка випічка, яка ідеально підходить до чаю чи кави. Таке печиво не тільки смачне, а й дуже швидке у приготуванні.

Інгредієнти:

масло вершкове – 100 г;

яйце – 1 шт.;

борошно пшеничне – 250 г;

цукор ванільний – 20 г;

цукор – 130 г;

цукрова пудра – 60 г;

розпушувач тіста – 10 г;

сік лимона – 35 мл;

цедра лимону – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

М’яке вершкове масло ретельно збити з 80 г цукру та ванільним цукром до однорідної пишної маси, пише Сookorama.

Додати яйце, лимонну цедру й сік, після чого знову добре збити суміш. Ввести просіяне борошно, змішане з розпушувачем.

Замісити ніжне тісто й поставити його в холодильник на 1 годину.

Після охолодження сформувати кульки розміром з волоський горіх, обкачати їх спочатку в залишках цукру, а потім у цукровій пудрі.

Викласти заготовки на деко й знову охолодити протягом години. Перед випіканням ще раз обкачати печиво в пудрі й одразу поставити в розігріту духовку: спочатку випікати 5 хвилин при 180 °C, потім знизити температуру до 175 °C і готувати ще 10 хвилин.