Хрумке лимонне печиво. Рецепт дня0
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Ароматна, свіжа й легка випічка, яка ідеально підходить до чаю чи кави. Таке печиво не тільки смачне, а й дуже швидке у приготуванні.
Інгредієнти:
- масло вершкове – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- борошно пшеничне – 250 г;
- цукор ванільний – 20 г;
- цукор – 130 г;
- цукрова пудра – 60 г;
- розпушувач тіста – 10 г;
- сік лимона – 35 мл;
- цедра лимону – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
М’яке вершкове масло ретельно збити з 80 г цукру та ванільним цукром до однорідної пишної маси, пише Сookorama.
Додати яйце, лимонну цедру й сік, після чого знову добре збити суміш. Ввести просіяне борошно, змішане з розпушувачем.
Замісити ніжне тісто й поставити його в холодильник на 1 годину.
Після охолодження сформувати кульки розміром з волоський горіх, обкачати їх спочатку в залишках цукру, а потім у цукровій пудрі.
Викласти заготовки на деко й знову охолодити протягом години. Перед випіканням ще раз обкачати печиво в пудрі й одразу поставити в розігріту духовку: спочатку випікати 5 хвилин при 180 °C, потім знизити температуру до 175 °C і готувати ще 10 хвилин.