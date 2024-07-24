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Лимонний чізкейк з чорницею. Рецепт дня0
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Лимонно-чорничний чізкей – чудовий вітамінний літній десерт.
Інгредієнти:
Для основи
Для начинки
Для основи печиво розкришіть, додайте м’яке масло, цедру лимона і розімніть до однорідної маси, пише Shuba.
Форму для торта застеліть харчовою плівкою і викладіть на дно масу з печива. Добре утрамбуйте і поставте в холодильник на 30 хвилин.
Для начинки в маскарпоне додайте згущене молоко і сік лимону та збийте в однорідну масу. Ягоди чорниці переберіть, промийте і обсушіть.
На основу з печива рівномірно викладіть ягоди та накрийте сирною масою. Розрівняйте і поставте в холодильник на 2 години. Охолоджений чизкейк прикрасьте ягодами чорниці.
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