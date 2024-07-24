Лимонно-чорничний чізкей – чудовий вітамінний літній десерт.

Інгредієнти:

Для основи

печиво бісквітне – 200 г;

масло вершкове – 60 г;

лимон – 1 шт.

Для начинки

сир маскарпоне – 250 г;

згущене молоко – 150 г;

лимон, сік – 100 г;

чорниця – 500 г.

Спосіб приготування:

Для основи печиво розкришіть, додайте м’яке масло, цедру лимона і розімніть до однорідної маси, пише Shuba.

Форму для торта застеліть харчовою плівкою і викладіть на дно масу з печива. Добре утрамбуйте і поставте в холодильник на 30 хвилин.

Для начинки в маскарпоне додайте згущене молоко і сік лимону та збийте в однорідну масу. Ягоди чорниці переберіть, промийте і обсушіть.

На основу з печива рівномірно викладіть ягоди та накрийте сирною масою. Розрівняйте і поставте в холодильник на 2 години. Охолоджений чизкейк прикрасьте ягодами чорниці.