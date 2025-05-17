Більш ніж половину російських БпЛА вдалось збити Повітряним силам

У ніч проти 17 травня російська армія атакувала Україну 62 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Українська протиповітряна оборона знищила 36 ворожих безпілотників. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Цієї ночі ворог запускав ворожі цілі з російських Курська, Орла, Шаталового, а також Гвардійського в окупованому Криму.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

«Станом на 12:00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. Ще 6 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)», – кажуть у відомстві.

Результати роботи ППО 17 травня

За даними командування Повітряних сил, від ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Нагадаємо, уранці 17 травня росіяни дроном поцілили в рейсовий автобус біля Білопілля на Сумщині. Унаслідок атаки щонайменше дев’ятеро людей загинули, ще семеро – поранені.

Напередодні російський FPV-дрон атакував групу комунальників в Куп’янську на Харківщині. Унаслідок удару загинула 55-річна жінка, ще четверо чоловіків 58, 49, 40 та 53 років зазнали поранень.