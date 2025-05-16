Дрон атакував групу з п'ятьох комунальників у Куп'янську

Уранці п’ятницю, 16 травня, російські окупанти вчергове атакували Куп’янськ на Харківщині. Ціллю ворога стали місцеві комунальники – внаслідок російської атаки одна людина загинула, а ще чотири постраждали, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними посадовця, окупанти атакували місто близько 08:00 16 травня. Для удару по місту росіяни застосували FPV-дрон.

Атаку росіяни спрямували на групу комунальників. Внаслідок удару дронів загинула 55-річна жінка, ще четверо чоловіків 58, 49, 40 та 53 років зазнали поранень. Трьох із них госпіталізували.

«Усі постраждалі — співробітники місцевої комунальної служби. Також пошкоджено службовий автомобіль підприємства з благоустрою», – повідомив Синєгубов.

Голова ОВА також повідомив, що за 15 травня окупанти обстріляли приватний будинок, приміщення бібліотеки та електромережі. Загалом за попередню добу росіяни випустили по Харківщині три некеровані авіаційні ракети та КАБи.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Куп’янський та Чугуївський райони Харківщини 13 травня загинули дві людини. Ще семеро отримали поранення, а в районах зафіксували руйнування цивільної інфраструктури.