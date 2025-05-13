Наслідки атаки росіян 13 травня на Харківщину

Внаслідок атак росіян 13 травня у Харківській області загинули дві людини, ще семеро отримали поранення. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом скоєння воєнних злочинів, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Так, протягом дні росіяни кілька разів били по харківському Куп’янську. Для атак окупанти застосовували FPV-дрони та керовані авіабомби.

Внаслідок атак пошкоджені будівлі комунального підприємства, житлові будинки та господарські споруди. Крім того, постраждали дві людини – 56-річна жінка та 34-річний чоловік.

«Близько 15:55 ЗС РФ скинули три КАБи на с. Нечволодівка Купʼянського району. Загинули 80-річний чоловік і 70-річна жінка. Ще четверо осіб постраждали: поранено двох жінок віком 88 і 67 років та 69-річного чоловіка, 83-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Також росіяни атакували селище Куп’янськ-Вузловий, внаслідок чого зазнали ушкоджень житлові будинки.

Крім того, окупанти вдарили дронами «Ланцет» Чугуївський район Харківщини. Через ворожі атаки по селищу Старий Салтів постраждав 63-річний чоловік. У населеному пункті пошкоджені два авто.

Попри небезпечні умови, правоохоронці задокументували чергові воєнні злочини росіян та відкрили кримінальне провадження за ст. 438 ККУ.