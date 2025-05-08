Уранці 8 травня армія РФ обстріляли автомобіль під Харковом

Уранці четверга, 8 травня, росіяни з FPV-дрона скинули вибухівку на цивільний автомобіль. Через атаку постраждали троє жінок. Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, окупанти вдарили FPV-дроном по Renault Sandero, який рухався дорогою біля села Великі Проходи Харківського району. Унаслідок удару постраждали три жінки віком 18, 30 і 58 років. З уламковими пораненнями їх госпіталізували до медзакладу.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вячеслав Задоренко, який очолює Дергачівську МВА, відреагував на ворожий удар російської армії по цивільних.

«Ось так Росія розпочала так зване перемир’я проти наших мирних людей. Вкотре закликаю громадян ні в якому разі не їхати до прикордонних населених пунктів. Такі поїздки можуть коштувати вам життя», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 8 травня російські пропагандистські медіа заявили про початок дії триденного перемир’я між РФ з Україною, присвяченого дню перемоги. 28 квітня його анонсував президент РФ Владімір Путін.

Зазначалось, що на цей період усі бойові дії будуть зупинені. Водночас українська сторона 8 травня заявила, що російські війська продовжують штурми та обстріли на низці відтинків фронту попри оголошене Кремлем перемир’я.

«Суспільне» із посиланням на неназваних військових з трьох підрозділів ЗСУ, що діють на Покровському напрямку та на півдні, повідомило, що ЗСУ мають розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь на російські обстріли.