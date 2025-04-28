Андрій Сибіга наголосив, що Росія може припинити вогонь вже, якщо справді хоче перемир'я

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви Росії про запровадження перемир’я на час святкування дня перемоги. В МЗС наголосили, що вогонь можна припинити вже зараз. Також на заяви Росії відреагували у Білому домі – там заявили, що президент США Дональд Трамп хоче постійного припинення вогню.

У понеділок, 28 квітня, російський диктатор Владімір Путін заявив, що оголошує нове перемир’я у російсько-українській війні. За його словами, воно нібито буде встановлене з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня – на час святкування дня перемоги.

Голова МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заяву Путіна, наголосивши, що для оголошення припинення вогню не потрібні свята – зокрема, очільник МЗС припустив, що перемир’я росіянам треба тільки для проведення військового параду з нагоди 9 травня.

«Якщо Росія справді хоче миру, вона має негайно припинити вогонь. Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів — значить, це реально, а не тільки для параду», – написав Сибіга на своїй сторінці в Х.

Окрім того, на оголошення перемир’я від Росії відреагували Сполучені Штати. Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що «Трамп хоче постійного припинення вогню». Там також заявили, що в Дональда Трампа «зростає розчарування» Україною та Росією, і для того, щоб «обидві держави вийшли з кризи», вони повинні почати переговори.

Андрій Сибіга наголосив, що України готова підтримати тривале та повне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Нагадаємо, напередодні, 27 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на фронті та активність росіян доводить недостатність тиску на Росію для завершення війни. Він нагадав, що Росія ігнорує пропозицію безумовного припинення вогню від Сполучених Штатів Америки вже майже 50 днів, у той час, як Україна пристала на цю пропозицію ще 11 березня. Зеленський наголосив, що Росія намагається обдурити США та далі затягувати війну.

28 квітня Росія публічно оголосила свої умови для перемовин про завершення війни. Зокрема, країна-агресор очікує, що Україна скасує заборону на прямі перемовини, а також вимагає «демілітаризації» та «денацифікації» України; нейтральності та позаблоковості України й її відмови від вступу до НАТО; скасування санкцій і повернення заморожених активів, а також «гарантії безпеки для Росії».