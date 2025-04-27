Володимир Зеленський повідомив, що країни-партнери «розуміють, що відбувається»

Росія намагається обдурити США та інші країни і надалі затягувати війну в Україні, оскільки жодної підготовки до реального припинення вогню наразі не фіксується. Про це повідомив у неділю, 27 квітня, президент України Володимир Зеленський.

У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що російська армія відновила штурмову активність на фронті після так званого «великоднього перемир’я», яке оголосила та порушувала Росія. Також президент наголосив, що Росія не намагається досягти припинення вогню.

«Росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується. Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну для них штурмову активність – авжеж ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись. І кожен день таких боїв на фронті доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ – обдурити Америку та інших – і надалі затягувати цю війну», – сказав президент.

Президент наголосив, що на Росію потрібен тиск західних партнерів. На його думку, саме тиск допоможе досягти того, що росіяни підуть на припинення вогню. За словами Зеленського, «партнери розуміють, що відбувається», що підтвердили вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі.

Повідомлення Зеленського відбулося на тлі заяв російського міністра закордонних справ Лаврова, який відреагував на оприлюднений нещодавно план припинення вогню від США. Лавров виключив передання Запорізької атомної електростанції під контроль США та України, і заявив, що Росія не піде на територіальні поступки, водночас підтримавши ідею визнання Криму російським.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський провів перемовини із Дональдом Трампом, Еманюелем Макроном, Кіром Стармером та Джорджею Мелоні. Після зустрічі із Зеленським Трамп поставив під сумнів наміри Путіна досягти миру в Україні. Тоді він порушив перспективу введення нових санкцій проти РФ після масованої атаки на Київ. Втім, вже наступного дня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп наразі не готовий запроваджувати нові санкції, оскільки ще не вичерпав дипломатичні можливості.