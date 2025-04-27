Володимир Зеленський відреагував на заяви Росії нібито про «звільнення» Курщини

Українські військовослужбовці продовжують вести активні захисні дії, зокрема на території Курської та Бєлгородської областей Росії. Про це повідомив у неділю, 27 квітня, президент України Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, який відзвітував про ситуацію на фронті. Сирський повідомив, що на багатьох напрямках ситуація залишається складною – станом на середину 27 квітня росіяни штурмували позиції Сил оборони майже 70 разів.

«Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках. Наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей», – повідомив Зеленський.

За словами президента, ситуація на фронті та активність росіян доводить недостатність тиску на Росію для завершення війни. Він нагадав, що Росія ігнорує пропозицію безумовного припинення вогню від Сполучених Штатів Америки вже майже 50 днів, у той час, як Україна пристала на цю пропозицію ще 11 березня.

Нагадаємо, напередодні начальник генерального штабу російських збройних сил Валєрій Гєрасімов відзвітував російському диктатору Владіміру Путіну нібито про повне звільнення Курської області. Тоді він відзначив роботу північнокорейських солдатів, вперше офіційно підтвердивши їхню участь у боях проти України.

У Генштабі ЗСУ відреагували на російські заяви та повідомили, що вони є «пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне». Станом на 26 квітня, згідно зі зведенням Генштабу, Сили оборони контролюють значну територію на Курщині – зокрема, йдеться про прикордонні території поблизу Сумської області – селища Олешню та Горналь.