Українські війська перебувають на території Бєлгородщини з кінця березня

Українській війська перебувають на території Бєлгородської області Росії, виконуючи бойові завдання. Це вже другий російський регіон, де тривають українські спецоперації, підтвердив президент України Володимир Зеленський увечері 7 квітня.

У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони продовжують виконувати бойові дії у прикордонні Росії. Він наголосив, що головна мета цих спецоперацій – «захистити нашу землю». Зокрема, йдеться про прикордонні області на північному сході України – Сумщину та Харківщину, які межують із Бєлгородською та Курською областями Росії.

«Окремо доповідав сьогодні Головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Бєлгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо — війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла», – сказав президент.

Які саме території наразі контролюють українські захисники, Володимир Зеленський не уточнив.

Нагадаємо, 18 березня російське міністерство оборони заявило, що для створення «негативного фону» навколо переговорів Дональда Трампа та Владіміра Путіна вранці підрозділи ЗСУ нібито зробили спробу вклинення на територію РФ в західній частині Бєлгородської області в напрямку населених пунктів Демидовка і Прилесьє. Крім того, окупанти заявили начебто про оточення українських військ у Курській області – попри те, що 19 березня цю інформацію спростував Володимир Зеленський, російські заяви кілька разів повторював президент США Дональд Трамп.

19 березня український президент підтвердив, що ЗСУ виконують операцію в Бєлгородській області. За його словами, робота українських військ там – це стратегічний крок для унеможливлення російського прориву через український кордон. Президент розповів, що росіяни накопичують війська навпроти Сумської області, ймовірно, готуючись до наступу.

Зазначимо, в березні окупанти здійснили контрнаступальні дії проти українських військових на Курщині. Вже 16 березня Генштаб ЗСУ зобразив на карті бойових дій повний вихід ЗСУ з російської Суджі в Курській області. За кілька днів до того Зеленський повідомив, що Курська операція виконала своє завдання – зокрема, змусила росіян перекинути частину російських сил зі східних напрямків.