Ситуація на Курщині залишається складною

Курська операція Сил оборони України виконала своє завдання, вважає президент України Володимир Зеленський. Він подякував військовослужбовцям за цю операцію та розповів, що вона забезпечила відтягування російських військ зі східних напрямків, передає «Суспільне».

У своїй розмові з журналістами 13 березня Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на Курському напрямку та зазначив, що вона залишається дуже складною. Втім, на його думку, військовослужбовці ЗСУ досягли поставлених задач.

«Я можу лише подякувати нашим воїнам за цю операцію. Вона своє завдання виконала. Першим спав тиск на Харківському напрямку, потім вони почали забирати свої війська зі Східного напрямку. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і їм буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 14 березня у пресслужбі Генштабу ЗСУ повідомили, що на Курщині тривають бойові зіткнення, проте інформація про нібито оточення українських підрозділів у цьому регіоні не відповідає дійсності. Зазначимо, саме цю тезу висловив президент США Дональд Трамп, який заявив, що просив президента Росії Владіміра Путіна «помилувати тисячі українських бійців», яких нібито оточили окупанти.

Президент також прокоментував американсько-українські перемовини в Джидді – він повідомив, що під час них порушували питання територій.

«Американська сторона вдається у деталі. Наприклад, місто Енергодар. Не можна просто сказати: ось вам ЗАЕС, а місто – окремо. Я вважаю, що питання територій – найважче після питання встановлення режиму тиші», – сказав він.

Нагадаємо, за результатами перемовин у Саудівській Аравії 11 березня США повідомили про відновлення надання військової допомоги Україні, яку припинили після конфлікту в Овальному кабінеті, а також передачу розвідданих. Україна своєю чергою заявила про готовність до 30-денного перемир'я – йдеться про припинення вогню по всій лінії фронту.

13 березня Владімір Путін заявив, що згоден з ідеєю США щодо перемир'я, однак він має до американської сторони кілька питань. Зокрема, мова йде про те, як вирішуватимуть питання контролю і верифікації припинення вогню, а також хто віддаватиме накази про припинення бойових дій.