Офіційно про призупинення військової допомоги Україні Білий дім не повідомляв

Президент США Дональд Трамп доручив призупинити виділення військової допомоги Україні після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на представника Білого дому в понеділок, 3 березня.

«Президент чітко дав зрозуміти, що він націлений на мир. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми робимо паузу і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє розв’язанню проблеми», – сказав посадовець.

За словами іншого чиновника, пауза стосуватиметься всього військового обладнання, яке ще не є в Україні, включно зі зброєю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

Українська служба «Голосу Америки» з посиланням на високопосадовця Білого дому повідомляє, що пауза стосується всіх запланованих, але ще не виконаних поставок – зокрема за програмою довготермінової підтримки USAI. Ідеться про ракети до ППО, боєприпаси до ракетних артилерійських систем HIMARS та артилерії тощо.

Наказ Трампа залишатиметься чинним доти, доки американський президент не вирішить, що Володимир Зеленський взяв на себе зобов’язання розпочати мирні переговори. Таким чином адміністрація Трампа штовхає Україну сісти за стіл переговорів, погрожуючи подальшими втратами на фронті, зазначає видання.

Повідомляється, що рішення про призупинення військової допомоги Україні Трамп ухвалив після зустрічей з американськими чиновниками з питань нацбезпеки. Офіційно про призупинення військової допомоги Україні Білий дім не повідомляв.

CNN зауважує, що з початку російського вторгнення в Україну адміністрація експрезидента США Джо Байдена оголосила про виділення 74 пакетів військової допомоги, які були надані безпосередньо з американських запасів. Найбільший з цих пакетів становив майже 3 млрд доларів. Володимир Зеленський неодноразово дякував США за зброю в соцмережах, а також під час дзвінків і зустрічей з американськими посадовцями.

Нагадаємо, 3 березня президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Володимира Зеленського про те, що до мирної угоди та припинення вогню «дуже і дуже далеко». Він назвав слова Зеленського «найгіршою заявою», яку той міг зробити та пригрозив, що «Америка не миритиметься з цим».

Після заяви Трампа президент України Володимир Зеленський написав, що «мир потрібен якнайшвидше, і українці цього хочуть найбільше».

За прогнозами газети The Wall Street Journal, військової допомоги Україні, яку адміністрація Джо Байдена відправила або законтрактувала в останні місяці своєї роботи, має вистачити щонайменше до середини року. Водночас деякі українські аналітики припускають, що Україна зможе протриматися довше. Найважче для України буде замінити американські сучасні системи ППО, балістичні ракети класу «земля-земля», навігаційні системи й далекобійну ракетну артилерію, оскільки Європа не виготовляє достатньо такої зброї або ж взагалі її не виготовляє.

Зустріч Трампа та Зеленського

28 лютого президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали зустріч у Білому домі. Очікувалось, що лідери обох країн підпишуть угоду про рідкісноземельні копалини. Однак під час спілкування з пресою між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом відбулася суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

Після цього пресконференцію зупинили, а Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Згодом Дональд Трамп опублікував заяву у своїй соцмережі Thuth Social, в якій звинуватив Володимира Зеленського у «неготовності до миру». Він також написав, що український президент «проявив неповагу».

Угода про рідкісноземельні копалини в Україні була зірвана, повідомили ЗМІ. Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир.