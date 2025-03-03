Дональд Трамп розкритикував слова Зеленського про те, що мирну угоду укладуть ще нескоро

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що до мирної угоди та припинення вогню «дуже і дуже далеко». Американський президент назвав слова Зеленського «найгіршою заявою», яку той міг зробити та пригрозив, що «Америка не миритиметься з цим».

На сторінці у своїй соцмережі Truth Social 3 березня Дональд Трамп відреагував на матеріал агентства АР, яке цитувало Володимира Зеленського на безпековому саміті в Лондоні. Тоді український президент сказав, що угода про припинення війни Росії з Україною «ще дуже, дуже далеко». Водночас Зеленський сказав, що партнерські відносини між Україною та США триватимуть.

«Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не буде довго з цим миритися», – написав Трамп.

Він вчергове звинуватив Володимира Зеленького нібито в небажанні завершувати війну, поки «його підтримує Америка». У дописі Трамп також заявив, що Європа прямо сказала Зеленському, що «не може виконати свою роботу без США».

«Не найкраща заява, яку можна було зробити з погляду демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?» – написав Трамп.

Зазначимо, 3 березня Дональд Трамп та Білий дім анонсували «важливу заяву» щодо російсько-української війни, яка має відбутися вночі 4 березня. В анонсі Трамп наголосив, що він – «єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії» та пообіцяв, що «завтрашня ніч буде великою». Його заява відбулася на тлі повідомлень низки ЗМІ про те, що Білий дім розглядає можливість повного припинення військової допомоги Україні після суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті 28 лютого.

Нагадаємо, під час спілкування з пресою між Володимиром Зеленським, Трампом та віцепрезидентом Венсом відбулася суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

Після цього пресконференцію зупинили, а Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Дональд Трамп опублікував заяву у своїй соцмережі Thuth Social, в якій звинуватив Володимира Зеленського у «неготовності до миру». Також Трамп написав, що український президент «проявив неповагу». Угода про рідкісноземельні копалини в Україні була зірвана, повідомили кореспонденти з місця події.

1 березня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити за суперечку з Трампом та звинуватив українського президента в тому, що той «перетворив зустріч на фіаско». Втім, одразу після конфлікту в Білому домі Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News, відповідаючи на запитання, чи готовий перепросити у Трампа за суперечку у Білому домі, сказав, що вдячний його адміністрації, проте має бути «чесним та відвертим».

Доповнено 20:15. Після заяви Трампа президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в Х, що «мир потрібен якнайшвидше, і українці цього хочуть найбільше.

«Дуже важливо, що ми намагаємося зробити нашу дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше. Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку.Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше», – написав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна продовжує роботу з партнерами, зазначивши, що «вже були розмови, ще готуємось до інших кроків найближчим часом».