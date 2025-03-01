Марко Рубіо на перемовинах із росіянами щодо України у Саудівській Аравії

Державний секретар США Марко Рубіо звинуватив президента України Володимира Зеленського нібито у ворожому ставленні до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та у зриві угоди про копалини. На думку Рубіо, Зеленський повинен перепросити у Трампа.

В інтерв’ю CNN держсекретар США сказав, що зустріч президентів у Білому домі 28 лютого провалилася. Він заявив, що нібито саме Зеленський «перетворив цю справу на фіаско».

Марко Рубіо наголосив, що Володимир Зеленський повинен попросити вибачення у Трампа за суперечку у Білому домі. Він також поставив під сумнів бажання українського президента миру з Росією.

«Не було жодної причини, аби він був ворожим. Ми намагаємося завершити цю війну. Зробити це можна, посадивши Росію за стіл переговорів. І він це розуміє. Атакувати Путіна – неважливо, як хтось до нього ставиться персонально – ставити президента у позицію, де ви намагаєтеся змусити його атакувати Путіна, називати його по-всякому, максималістичні вимоги про те, що Росія має заплатити за реконструкцію – коли ви говорите про це агресивно, ви не змусите людей сідати за стіл», – сказав Рубіо.

За словами Рубіо, Дональд Трамп «укладав угоди все своє життя», звинувативши Володимира Зеленського у небажанні підписати домовленість – йдеться про угоду про рідкісноземельні ресурси України, яка теоретично уможливлювала гарантії безпеки для України.

Суперечка Зеленського і Трампа в Білому домі

28 лютого Володимир Зеленський прибув до Вашингтону, щоб зустрітися з Дональдом Трампом та підписати угоду про інвестування у видобуток рідкісноземельних копалин в Україні. На пресконференції перед підписанням угоди Трамп заявив, що йому «тяжко укладати угоди», бо стикається з «ненавистю Зеленського до Путіна».

Під час спілкування з пресою між Володимиром Зеленським, Трампом та віцепрезидентом Венсом відбулася суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

Після цього пресконференцію зупинили, а Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Дональд Трамп опублікував заяву у своїй соцмережі Thuth Social, в якій звинуватив Володимира Зеленського у «неготовності до миру». Також Трамп написав, що український президент «проявив неповагу». Угода про рідкісноземельні копалини в Україні була зірвана, повідомили кореспонденти з місця події.

Згодом Трамп заявив, що Зеленський має сказати, що «хоче примиритися», щоб продовжити переговори – на думку політика, можна досягти негайного припинення вогню. Наостанок Трамп заявив, що Зеленський «не виглядав людиною, яка хоче миру», а також ухилився від відповіді на запитання журналістів щодо можливого припинення допомоги Україні.

На підтримку України висловилися лідери низки західних країн. Адміністрація Трампа та сам президент США звинуватили Володимира Зеленського у небажанні укладати мир.

В інтерв’ю прореспубліканському телеканалу Fox News Володимир Зеленський повідомив, що не готовий до мирної угоди без гарантій для України, а також висловив впевненість, що його відносини з Трампом «вдасться врятувати». На питання, чи готовий Зеленський одразу повернутися до Білого дому та укласти угоду негайно, президент відповів негативно. Крім того, український президент ухилився від відповіді, чи готовий він перепросити в Трампа за суперечку.