Під час зустрічі у Білому домі між лідерами країн сталася суперечка

Після зустрічі Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні та дострокового від’’їзду українського президента на тлі суперечки із американською стороною, лідери низки європейських країн висловили підтримку Україні. ZAXID.NET зібрав коментарі лідерів країн щодо суперечки Зеленського та Трампа.

Нагадаємо, 28 лютого під час спілкування з пресою між Володимиром Зеленським, Трампом та віцепрезидентом Венсом відбулася суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

Після цього пресконференцію зупинили, а Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Дональд Трамп опублікував заяву у своїй соцмережі Thuth Social, в якій звинуватив Володимира Зеленського у «неготовності до миру». Також Трамп написав, що український президент «проявив неповагу». Угода про рідкісноземельні копалини в Україні була зірвана, повідомили кореспонденти з місця події.

На звинувачення Трампа відреагували лідери низки країн. нижче публікуємо заяви країн, політики яких висловили підтримку Україні.

Польща

Одним із перших суперечку в Білому домі прокоментував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Шановний Володимир Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самі», – написав він в Х.

Франція

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Росія є агресором, а Україна – країною, яка захищається. «Ми повинні... поважати тих, хто воює з самого початку», – сказав політик журналістам у Португалії.

Іспанія

Президент Іспанії Педро Санчес висловив підтримку Україні, написавши в Х: «Україно, Іспанія з тобою».

Велика Британія

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив непохитну підтримку Україні та провів телефонні розмови і з Володимиром Зеленським, і з Дональдом Трампом, передає ВВС.

«Прем’єр-міністр з нетерпінням чекає можливості прийняти в неділю міжнародних лідерів, включаючи президента Зеленського», – йдеться у повідомленні прессекретаря Стармера.

Німеччина

Обраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував розмову Трампа та Зеленського у Білому домі, висловивши підтримку українському лідеру.

«Шановний Володимире, ми підтримуємо Україну у добрий і випробувальний час. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні», – написав він.

Підтримку Україні також висловив чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зазначив, що ніхто не хоче миру більше за українців.

«Тому ми працюємо над спільним шляхом до міцного та справедливого миру. Україна може покластися на Німеччину – і на Європу», – написав він.

Литва

«Україно, ніколи не будеш ходити сама», – так прокоментував суперечку між Зеленським та Трампом президент Литви Гітанас Науседа.

Латвія

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня коротко прокоментувала ситуацію: «Латвія поруч з Україною».

Естонія

Коментуючи суперечку Володимира Зеленського та Трампа прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив про солідарність із Україною.

«Ми об’єднані з Володимиром Зеленським та Україною у нашій боротьбі за свободу. Завжди. Тому що це правильно, а не легко», – написав Міхал.

Норвегія

«Ми підтримуємо Україну в її справедливій боротьбі за справедливий і міцний мир», – наголосив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьорре.

Чехія

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна стоїть «за Україну на боці вільного світу». Також на ситуацію в Білому домі відреагував президент країни Петр Павел.

«Ми стоїмо з Україною як ніколи. Час для Європи активізувати свої зусилля», – написав він.

Хорватія

За словами прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, країна «на власному досвіді знає, що лише справедливий мир може тривати». Політик висловив підтримку Україні, наголосивши, що їй потрібен саме справедливий мир.

Австрія

Виконувач обов’язків канцлера Австрії та очільник МЗС країни Александер Шалленберг також висловився на підтримку України.

«Росія є агресором, і ми поділяємо відданість України всеосяжному, справедливому та міцному миру», – написав він.

Молдова

Президентка Молдови Майя Санду написала у Х слова на підтримку України.

«Правда проста. Росія вторглася в Україну. Росія — агресор. Україна захищає свою свободу і нашу. Ми стоїмо з Україною», – повідомила вона.

Швеція

В уряді Швеції також висловили підтримку Україні, наголосивши, що українці «борються не лише за свою свободу, а й за всю Європу».

Португалія

Прем’єр-міністр Португалії Луї Монтенегро прокоментував ситуацію на своїй сторінці в Х, наголосивши, що «Україна може завжди розраховувати на Португалію».

Фінляндія

Прем’єр-міністр Фінляндії також підтвердив солідарність країни з Україною.

«Фінляндія і фінський народ твердо стоять поруч з Україною. Ми продовжуватимемо нашу непохитну підтримку та працюватимемо над справедливим і міцним миром», – повідомив він.

Євросоюз

Ситуацію також прокоментувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка запевнила Володимира Зеленського, що він «ніколи не буде самотнім».

«Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу. Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий Президенте. Ми продовжимо працювати з Вами заради справедливого і сталого миру», – написала вона в Х.

Крім того, на суперечку президентів США та України відреагували президент Ради ЄС Антоніо Кошта та президентка Європарламенту Роберта Мецола, підтримавши слова Урсули фон дер Ляєн. «Суспільне» із посиланням на неназваного посадовця ЄС повідомило, що Кошта зателефонував Володимиру Зеленському та висловив йому підтримку від усього Євросоюзу.

Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас також підтримала позицію України та пообіцяла, що ЄС посилить її підтримку для продовження боротьби проти Росії.

«Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера. Ми, європейці, повинні прийняти цей виклик», – написала вона в Х.

США

Позицію адміністрації Трампа розкритикували представники Демократичної партії США. Зокрема, сенатор США Берні Сандерс заявив, що Дональд Трамп «об’єднався з Путіним».

«Трамп критикує Зеленського, лідера демократичної країни, який мужньо бореться з російським імперіалізмом, у той час як він об’єднує себе з Путіним, диктатором, який розпочав найкривавішу європейську війну за 80 років. Вибачте, президент Трамп. Ми віримо в демократію, а не в авторитаризм», – написав сенатор.

Володимир Зеленський на своїй сторінці в Х подякував партнерам за їхню підтримку. Раніше президент України також прокоментував свій візит до США.

«Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові.

Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», – написав президент в Х.

Список країн, які підтримали Україну, доповнюватиметься.

Зазначимо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією, підтримав Дональда Трампа, заявивши, що «сильні створюють мир, а слабкі – війну». Президента США очікувано підтримали члени його адміністрації та представники Республіканської партії. У пресслужбі Білого дому заявили, що Трамп та Венс «завжди відстоюватимуть інтереси американського народу та тих, хто поважає позицію Сполучених Штатів у світі, і ніколи не дозволять скористатися американським народом».

Доповнено 23:45. Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні також відреагувала на суперечку між Володимиром Зеленським та Трампом, запропонувавши «негайний саміт» між США та Європою, передає АР. Політикиня закликала Захід залишатися єдним та запропонувала провести зустріч, на якій лідери могли б «відверто говорити про те, як ми збираємося протистояти сьогоднішнім великим викликам, починаючи з України».

«Кожен розкол Заходу робить усіх нас слабшими та сприяє тим, хто хоче бачити занепад нашої цивілізації. Поділ нікому не принесе користі», — сказала вона.

Втім, прямої солідарності з Україною чи з США Мелоні не висловила.