Президент України Володимир Зеленський, який 28 лютого посперечався з президентом США Дональдом Трампом щодо припинення вогню, прокоментував їхню розмову та висловив думку, що його відносини з Трампом можуть бути «врятовані». Про це він повідомив у ніч на суботу, 1 березня, в інтерв’ю ведучому програми на телеканалі Fox News Special Report Брету Баєру.

На запитання журналіста, чи готовий Володимир Зеленський перепросити у Трампа за суперечку у Білому домі, президент відповів, що дуже вдячний і Дональду Трампу, і його адміністрації, і американському народу за допомогу, але додав, що має бути «чесним та відвертим».

«Ні, я поважаю президента і американський народ. Але я не впевнений, що ми зробили щось погане. При всій повазі до демократії та медіа – є речі, в яких мають розуміти позицію України», – сказав президент.

На думку Володимира Зеленського, діалог між ним і Трампом «мав би бути раніше, щоб ми розуміли, де ми є».

За словами президента, суперечку між Ді Джей Венсом та Дональдом Трампом спровокували слова американських політиків про Україну.

«Розповіді про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент – диктатор. Де ж дружба між США та Україною?», – запитав Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що досі готовий підписати угоду про рідкісноземельні метали, проте її недостатньо для повноцінного миру. Він зазначив, що це дуже чутлива тема – пропонувати припинення вогню без гарантій безпеки. Зрив угоди Зеленський назвав «поганим для обидвох сторін».

«Я тут заради підписання угоди щодо рідкісноземельних мінералів. Але нам потрібен справедливий мир з надійними гарантіями безпеки. Я поважаю моїх людей і не можу сказати просто “стоп”, бо Путін повернеться завтра. Ми не можемо втратити наші цінності та свободу», – сказав Зеленський.

На питання, чи готовий Зеленський одразу повернутися до Білого дому та укласти угоду негайно, президент відповів негативно.

«Ми готові до миру, але ми маємо бути в сильній позиції», – наголосив президент.

Щодо заяви сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який закликав Зеленського подати у відставку після виявлення «неповаги до США», президент відповів, що рішення про його усунення може ухвалити тільки український народ.

Також Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, чи готовий він сприяти розслідуванню щодо використання коштів американської допомоги, запевнив, що кожна одиниця техніки та озброєння фіксується та документується при перетині кордону. Пряма фінансова допомога, за словами Зеленського, надходить прямо до бюджету, про що знає і американська сторона. Нагадаємо, раніше Пентагон заявив, що розпочне розслідування «шахрайства та розтрати допомоги Україні».

Відповідаючи на питання журналіста, чи жалкує Зеленський про суперечку, яка відбулася у Білому домі, він сказав, що це «було не дуже». Підсумовуючи, Володимир Зеленський заявив, що відносини України та США – «більше, аніж двоє президентів», тож його відносини з Трампом можуть бути врятовані.

«Трамп сказав, що хоче бути посередині. Але я хотів би, щоб він був на нашому боці. Росія принесла війну в нашу країну, наші сім'ї. Вони агресори. Тому для нас важливо, щоб США були на нашому боці і робили сильні дії проти Росії», – сказав Володимир Зеленський.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський прибув до Вашингтону, щоб зустрітися з Дональдом Трампом та підписати угоду про інвестування у видобуток рідкісноземельних копалин в Україні, текст якої уможливлював гарантії безпеки для України з боку США.

Під час спілкування з пресою між Володимиром Зеленським, Трампом та віцепрезидентом Венсом відбулася суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

Після цього пресконференцію зупинили, а Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Дональд Трамп опублікував заяву у своїй соцмережі Thuth Social, в якій звинуватив Володимира Зеленського у «неготовності до миру». Також Трамп написав, що український президент «проявив неповагу». Угода про рідкісноземельні копалини в Україні була зірвана, повідомили кореспонденти з місця події.

На підтримку України висловилися лідери низки західних країн. Адміністрація Трампа та сам президент США звинуватили Володимира Зеленського у небажанні укладати мир.

Наразі обговорюється можливість скликати саміт країн ЄС та США за участі Володимира Зеленського для обговорення ситуації в Україні.