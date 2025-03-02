Майкл Волц ставить під сумнів готовність Володимира Зеленського спілкуватись зі США та РФ

Радник з нацбезпеки США Майкл Волц заявив, що Вашингтону потрібен український лідер, який готовий спілкуватись із США та Росією, щоб зупинити війну. Однак наразі не зрозуміло, чи готовий до цього український президент Володимир Зеленський. Про це Волц сказав в етері телеканалу CNN в неділю, 2 березня.

Відповідаючи на запитання ведучої, чи хоче президент США Дональд Трамп, щоб Володимир Зеленський подав у відставку, Волц сказав: «Нам потрібен лідер, який зможе мати справу з нами, врешті-решт мати справу з росіянами й завершити цю війну».

«Якщо стане очевидно, що особисті чи політичні мотиви президента Зеленського розходяться з прагненням припинити бойові дії у його країні, тоді, я думаю, у нас справді виникне проблема», – додав Волц.

За словами радника Трампа, терпіння американського народу щодо продовження надання допомоги Україні не є безмежним.

«Ця війна має закінчитися і для цього потрібні поступки щодо територій, поступки Росії щодо гарантій безпеки», – підсумував Майкл Волц.

Джонсон: Або Зеленський схаменеться, або потрібен буде інший лідер

Того ж дня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон в етері телеканалу NBC заявив, що вважає, що президенту Володимиру Зеленському, можливо, доведеться піти у відставку, щоб досягти мирної угоди: «Або він повинен схаменутися і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший повинен очолити країну. Українці повинні це зрозуміти».

За словами спікера, команда президента Дональда Трампа хоче, аби Росія й Україна співпрацювали з США і зокрема, аби Володимир Зеленський «зробив необхідні кроки».

«Президент Трамп намагається змусити ці дві сторони досягти миру. Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, було фактичним сигналом для нас, що він ще не готовий до цього, і я вважаю, що це велике розчарування», – сказав Джонсон.

Зустріч Зеленського та Трампа

28 лютого президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали зустріч у Білому домі. Очікувалось, що лідери обох країн підпишуть угоду про рідкісноземельні копалини. Однак під час спілкування з пресою між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом відбулася суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

Після цього пресконференцію зупинили, а Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Згодом Дональд Трамп опублікував заяву у своїй соцмережі Thuth Social, в якій звинуватив Володимира Зеленського у «неготовності до миру». Він також написав, що український президент «проявив неповагу».

Угода про рідкісноземельні копалини в Україні була зірвана, повідомили ЗМІ. Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир.

2 березня держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що не мав розмови з президентом Володимиром Зеленським чи українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою після того, як українська делегація достроково покинула Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом 28 лютого. Рубіо заявив, що Зеленський своєю поведінкою в Овальному кабінеті зірвав зусилля США щодо миру. Він додав, що президент Трамп і його адміністрація відновлять діалог з українськими представниками, коли останні «будуть готові до миру».

До слова, напередодні зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського в американців запитали, чи повинні США надавати військову допомогу Україну. Як свідчать результати опитування проведеного CBS/YouGov, 51% американських респондентів виступили за надання оборонної допомоги Україні, а 49% – проти. Серед демократів позицію надання допомоги підтримують 72%, а серед республіканців – лише 32%.

На думку 46% опитаних, дії та заяви Дональда Трампа сприяли Росії. 43% респондентів кажуть, що Трамп ставився до РФ та України однаково, і лише 11% кажуть, що президент США надавав перевагу Україні.