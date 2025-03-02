Раніше Рубіо заявляв, що Зеленський має перепросити за суперечку з Трампом

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що президент Дональд Трамп і його адміністрація відновлять діалог з українськими представниками, коли останні «будуть готові до миру». Про це він сказав в етері телеканалу ABC News в неділю, 2 березня.

Рубіо розповів, що не мав розмови з президентом Володимиром Зеленським чи українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою після того, як українська делегація достроково покинула Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом 28 лютого.

За словами Рубіо, США намагаються змусити російського диктатора Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів, а Трамп – це єдина людина, яка має шанс це зробити. Натомість Зеленський, за його словами, зірвав ці зусилля.

«Усі тут знають історію від і до. Ми це розуміємо. Ми всі це розуміємо. Але питання зараз полягає в тому, чи можемо ми посадити їх за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб зірвати. І це те, що, на жаль, зробив Зеленський – він перевертав кожне питання», – заявив Марко Рубіо.

Він також прокоментував гарантії безпеки для України, на яких наполягав Зеленський під час візиту до Білого дому. Рубіо зазначив, що спочатку потрібно взаємодіяти з Росією, «щоб побачити, чи це взагалі можливо», а вже потім говорити про гарантії безпеки.

Наприкінці держсекретар США висловив сподівання, що діалог між США та Україною ще можливо перезавантажити, а Зеленський «прийде до усвідомлення» того, що США насправді намагаються допомогти Україні та запобігти ще численним жертвам у війні.

Зустріч Зеленського та Трампа

28 лютого президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали зустріч у Білому домі. Очікувалось, що лідери обох країн підпишуть угоду про рідкісноземельні копалини. Однак під час спілкування з пресою між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом відбулася суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

Після цього пресконференцію зупинили, а Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Згодом Дональд Трамп опублікував заяву у своїй соцмережі Thuth Social, в якій звинуватив Володимира Зеленського у «неготовності до миру». Також Трамп написав, що український президент «проявив неповагу».

Угода про рідкісноземельні копалини в Україні була зірвана, повідомили ЗМІ. Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир.

Держсекретар США Марко Рубіо звинуватив президента Володимира Зеленського нібито у ворожому ставленні до президента США Дональда Трампа та у зриві угоди про копалини. Рубіо наголосив, що Зеленський повинен перепросити Трампа за суперечку у Білому домі. Він також поставив під сумнів бажання українського президента миру з Росією.

Як повідомив глава Мінфіну США, зірвана угода про копалини між США та Україною наразі не розглядається.